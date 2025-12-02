國際幼教學分國內可採認 遠距學分上限放寬至二分之一

在台灣要擔任教保員，須修畢幼兒園教保專業課程並取得學位，若持國外專科以上學校幼教、幼保育相關系所、學位學程、科畢業證書，得取得教育部發給的資格證書。

教育部1日公告，修正「持國外專科以上學歷申請修畢幼兒園教保專業課程證明書」辦法，認定教保專業課程類別與核心內容及學分數。

全教總幼教委員會副主委陳韻如表示，「他的專業程度，是否符合我們的現場需求，這個是有一致性的標準最好。」

建立更客觀一致的審查機制，明訂與不同國家的學分換算，國外修習學分數應超過教保專業課程總學分數的三分之二。

而近年各國高教普採遠距教學，放寬遠距教學課程學分採認上限，以認定之總學分數二分之一為限，若發生法定傳染病等重大變故，不受二分之一的總學分數限制。

中華民國幼教聯合總會總會長王華勇說道，「我覺得也蠻合理的啦，我認定你二分之一，剩下你二分之一在國內修嘛，因為畢竟每個國家國情有點不一樣。」

全國幼教產業工會理事長許文菁認為，「你一直不斷的去招聘學生，就好像政府這幾年一直在推廣那個幼教系、教保系的課程，無非就是說我們的整個職場留不住人嘛，當然你就只能一直不斷的換新鮮的肝，治標不治本。」

幼教團體指出，幼教環境血汗、高工時、低薪、高責任，願投入的是少數，此次修正看似為教保增添新的人力，但仍是治標不治本，政府應去思考整個幼教的就業環境出了什麼問題，並提出有效對策。