國際廚藝賽 崑大餐飲系奪10獎

崑大餐飲系師生團隊在二０二五台北國際廚藝挑戰賽中表現亮眼，奪得二金、四銀、四銅共計十個獎項。（崑大提供）

記者汪惠松∕永康報導

崑山科大餐飲管理及廚藝系師生參加二０二五台北國際廚藝挑戰賽，與來自國內外眾多專業廚藝選手展開激烈競爭，以沉穩且成熟的烹飪技術脫穎而出，榮獲二金、四銀、四銅共計十個獎，展現餐飲系多元化與紮實的專業訓練成果。

此次國際廚藝挑戰賽，崑大由餐飲系馬永曾、林文麒兩位副主任共同帶領一至四年級學生參賽，包括冷展、創意麵食、海鮮料理、中式肉類、炒飯料理、美國料理系列等，作品呈現方式、味覺組合與料理敘事能力均展現高度創意與專業度，也展現學生對中、西式、亞洲乃至美國料理的多向發展能力。

其中餐飲系三年級吳俊達在「中式肉類挑戰賽」及「亞洲風味創意炒飯」兩大項目中榮獲金牌，表現亮眼。在中式肉類中以「雙響交織：梅香酥翅×麻辣牛卷」獲獎，該道料理發想自「柔與剛的平衡」，由去骨雞翅與牛肉卷構成，以中西料理手法交織呈現兩種截然不同的風味特色。

創意炒飯則以「咖哩椰香雙味炒飯×鮮蝦佐泰式酸辣醬」獲獎，以泰式料理特色為核心，搭配咖哩與椰香兩種泰式代表風味，並以中西式擺盤融合，使視覺與味覺達到平衡。

餐飲系主任洪綺吟表示，在學校各項學習資源的充分挹注下，系上教師積極培訓學生提升專業餐飲技能，持續推動實務訓練與創新料理教育，鼓勵學生勇於探索、突破自我，此次台北國際廚藝挑戰賽傑出表現，象徵師生努力成果，更是對餐飲系在教育品質與競技實力上的肯定，期待未來能協助更多學生在國際賽事舞台持續發光發熱，成為台灣餐飲界的新生代主力。