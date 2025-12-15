國際建築大師作品群聚 台中市打造「世界級美學城市」地標

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

台中市近年以「美學城市」形象脫穎而出，從校園到市中心，一座座由國際級建築大師操刀的作品陸續呈現，讓城市的文化底蘊與建築視野同步進化。除了12月13日正式開幕的「台中綠美圖」外，舉凡知名的東海大學路思義教堂、亞洲大學現代美術館到臺中國家歌劇院，到近期的勤美術館、逢甲大學共善樓，在在展現台中市的建築美學能量。

逢甲大學共善樓設計融合「負建築」的建築哲學與「共善教育」的核心價值，建築通過低碳建築認證，未來60年將減少近2萬噸碳排放，展現人文與自然和諧共生的典範。（圖／逢甲大學）

說到台中，不少人想到的知名景點就是位於逢甲大學旁的逢甲夜市，不過如今台中市不容錯過的地標之一，就座落在逢甲大學水湳校區內，由著名日本建築師隈研吾（Kuma Kengo）所設計的共善樓為全台唯一的校園地景建築，充分展現隈研吾的「飛簷」建築特色，草坡延伸至屋頂，木格柵如呼吸般篩散光影，陽光透過不同角度折射奇景，美不勝收。

同樣由隈研吾設計的作品不只這一樁。2010年由勤美集團創立的勤美璞真文化藝術基金會，以草悟道作為實踐理念的舞台，邀請隈研吾為台灣設計第一個文化場館，建築概念以「掀開大地」出發，結合捲曲唐草設計語彙，加深勤美術館與街區的連結；室內則延伸建築體的律動與穿透感，在空間曲線疊加交錯間，帶來另類山形體驗。

隈研吾以「掀開大地」的建築意象，將勤美術館設計為一與街區、自然與藝術和諧融合的文化場館。（圖／勤美術館）

除此之外，台中長年蘊含的世界級建築美學數不完，包含位於東海大學校園內、由被譽為「現代主義建築的最後大師」的普立茲克建築獎得主貝聿銘設計的路思義教堂，以優雅的雙曲面造型成為台灣現代建築史上的經典，更象徵台中在藝術教育與宗教文化上的前瞻精神；在城市南端的亞洲大學內，由日本建築大師安藤忠雄打造的亞洲大學現代美術館，以清水混凝土與幾何線條勾勒極簡美學，館內外充滿光影流動，如今成為許多建築系學生朝聖的重要場所。

不僅如此，作為中台灣唯一一座國家級文化中心「臺中國家歌劇院」由普立茲克建築獎得主伊東豊雄設計，以「柔性建築」理念著稱，其獨特的洞窟式曲牆與自然流動的空間被譽為「世界最難蓋的建築之一」。台中從清水、曲牆到光影，國際級建築語彙在城市中豐富交織，形塑出一條「建築美學廊道」，不僅改變市容，更為台中市民建立城市的文化格局，成為台灣最具當代美學想像力的城市。

