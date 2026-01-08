國際影后張曼玉傳將參戰《浪姐7》遊說半年、量身客製舞台 影迷全嗨翻

娛樂中心／綜合報導

享譽國際影壇的女星張曼玉 近年鮮少公開露面，不過開始轉戰專心經營社群平台，然而近日卻再度成為話題焦點。傳出她已點頭答應參加中國人氣實境節目《乘風2026》（俗稱浪姐7），消息一出立刻引發網路熱議。不過截至目前為止，張曼玉本人尚未對此作出正式回應。

張曼玉多年來憑藉精湛演技與獨特氣質聞名，橫跨華語與國際影壇多年，這次傳出她有意登上《浪姐7》，據悉製作單位為了促成合作，花了近半年時間與她溝通，並提出多項客製化條件，包括「無淘汰壓力」、「量身打造初舞台」、「專屬樂隊與燈光團隊」，希望讓她能在自在、不被比較的狀態下完成演出。

張曼玉爆出將參加《乘風2026》（圖／翻攝自微博）

不過張曼玉由於嗓音低沉、演唱時偶有走音，被部分網友戲稱歌聲「很有個性」。即便如此，她對音樂熱情從未停止。早在2004年，她便推出電影原聲帶英文專輯《錯過又如何》；2015 年更為電影《戀愛中的城市》創作並演唱主題曲《如果沒了你》，同年發表個人單曲《Look in My Eyes》。2019 年，她的原創歌曲《年輕》也曾在節目《少年可期》中首次公開演唱，展現對音樂創作的持續投入。

去年參與《浪姐6》的資深演員葉童，就曾公開表示希望邀請張曼玉參加節目，認為她對音樂的熱愛與舞台經驗，其實相當符合節目精神。相關消息也指出，消息若屬實，張曼玉的初舞台可能會選擇爵士風格，走成熟內斂路線，與過往節目常見的唱跳表現形成對比。

