國際律師協會人權研究所（IBAHRI）譴責伊朗政府大規模屠殺、暴力鎮壓

【記者 沁諠／編譯】國際律師協會人權研究（IBAHRI）對伊朗當局在伊朗伊斯蘭共和國境內加強鎮壓示威者表示嚴重關切和憤慨。

伊朗全國的抗議活動始於12月28日，起因是通貨膨脹飆升和本國貨幣崩潰，並迅速演變為大規模的反政府示威，抗議政府腐敗和鎮壓。根據最新報導，自鎮壓開始以來，至少有5,000名示威者喪生。然而，由於自2026年1月8日起持續的網路和通訊封鎖，嚴重限制了伊朗國內的資訊流通，取得準確和最新的死亡人數變得越來越困難。伊朗新聞和人權組織估計，實際死亡人數可能遠高於此。

非政府組織「伊朗人權活動家」（HRA）記錄了大規模任意逮捕和拘留事件，在發生抗議活動的186個城市中，超過16,000人被拘留。許多人被單獨監禁，無法與律師或家人聯繫，面臨酷刑和其他虐待的嚴重風險。

據報導，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和伊朗警察部隊（FARAJA）在內的安全部隊，對抗議活動採取了強硬措施，非法使用武力，並部署了實彈、軍用級武器、發射金屬彈丸的霰彈槍、高壓水砲和催淚瓦斯。示威者和旁觀者，包括兒童，遭受了嚴重的傷害，包括失明、殘疾和癱瘓，頭部和眼部受傷以及槍傷，需要緊急醫療救治。

國際律師協會人權研究所（IBAHRI）聯合主席馬克·斯蒂芬斯爵士（CBE）表示：「伊朗當局正在對其公民發動恐怖襲擊。在伊朗，非法且過度使用武力鎮壓抗議者已成為國家政策，這違反了伊朗憲法第27條以及保障公民自由、安全與和平集會權利的《公民權利和政治權利和國際公約》第27條，以及保障公民自由、安全與和平集會權利的《公民權利和政治權利和國際公約》第99條文與21條。醫院人滿為患，擠滿了重傷的抗議者；太平間裡堆滿了屍袋，家屬在嚴密的安保監控措施下，在死者中尋找親人。

伊朗律師協會人權研究所（IBAHRI）也對據報導伊朗高級官員發表的官方聲明表示深切關注，這些聲明將抗議者貼上戰爭罪犯、暴徒、恐怖分子、外國勢力代理人，甚至是“穆哈雷布”（Mohareb，意為“真主之敵”）的標籤，而“穆哈雷布”在伊朗法律中可判處死刑。伊朗總檢察長穆罕默德·莫瓦赫迪​​·阿扎德（Mohammad Movahedi Azad）在其中一份聲明中公開宣稱，所有抗議者都將作為“穆哈雷布”受到起訴，他們的案件必須“毫不寬容、毫不憐憫、毫不妥協地”處理。

IBAHRI聯合主席希娜·吉拉尼（Hina Jilani）指出：「伊朗官員公開呼籲透過革命法院的特別部門對抗議者進行審判，並在虛假的審判程序中判處死刑。」在2022年「婦女、生命、自由」抗議活動中目睹了同樣的鎮壓機制：快速審判、強迫、處決以及肇事者完全逍遙法外。伊朗人權研究所（IBAHRI）在任何情況下都反對死刑，並明確譴責將其作為壓制人民對自由、尊嚴和改革的合法訴求的工具。革命法庭系統性地剝奪被告獲得獨立律師、正當程序，甚至最基本的司法保障權利。IBAHRI呼籲伊朗伊斯蘭共和國當局立即停止所有死刑，撤銷對示威者的死刑判決，並履行其在國際人權法下的約束義務。（照片翻攝示意圖）