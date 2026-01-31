國際律師與幣流師可協助追回詐款 藥師再被騙百萬元

cnews204260131a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名50歲林姓藥師，因收入穩定，還清了自住小套房貸款後，還儲蓄了第一桶金。但被網路假投資廣告，以保證獲利、穩賺不賠等話術所騙，加入了假投資APP，去年7至9月間被詐騙了新台幣80萬元。刑事局表示，心有不甘的林姓藥師，在網路搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，突然出現了1名自稱具國際律師執照的李姓律師，誆稱專門協助被害人追回遭詐款項，沒想到對方又聯合了1名自稱是高級幣流分析師的男子，以可協助林姓藥師，透過網路博弈方式「贏回」被詐款項為由，再度騙走了約165萬元。

廣告 廣告

刑事局表示，林姓藥師投資了80萬元後，涉詐騙的網友人間蒸發、假投資APP也完全失靈。而自稱可幫忙追回款項的「國際律師」，在被害人提供了第一次詐騙細節與相關文件後，就誆稱自己事務所裏的高級幣流分析師，分析林姓藥師第一次遭詐金流，已被歹徒輾轉匯流至所謂的「金沙娛樂城」。

警方表示，假律師及假幣流分析師，繼續謊稱事務所與所稱的「金沙娛樂城」有配合，可利用操縱博弈APP後臺，協助林姓藥師透過網路博弈方式，「贏回」第一次遭詐款項。林姓藥師於是依對方指示，申請虛擬貨幣電子錢包，並先後面交了3次共115萬元，兌換成虛擬貨幣泰達幣在金沙娛樂城APP下單。被害人相信，假律師及假幣流分析師，真的會為她操縱博弈後臺贏錢。

警方表示，過程中，被害人發現「金沙娛樂城APP」帳面上，真的贏得8萬7683 泰達幣（USDT），折合新台幣約280萬元。不僅「贏回」了第一次遭詐款項，還倒賺不少。但假幣流分析師，又慫恿林姓藥師，向壽險公司借貸50萬元加碼投資，甚至不斷煽動被害人抵押房地產再加碼。林姓藥師不疑有他，真的準備將自己的套房抵押，所幸地政事務所人員機警報警，這才及時攔阻了林姓藥師被二次詐騙。

刑事局表示，委託中央警察大學研究調查，被害人被詐騙後，再次遭到詐騙的主要原因為缺乏相關詐騙手法辨識知識、過於相信自稱官方/專業/客服、急於挽回損失等，認為「有機會追回錢」而冒險嘗試等因素，導致被害人為了把遭詐款項拿回來，卻不清楚司法、警方及銀行真正的處理程序，容易相信任何看似有希望的管道。

刑事局呼籲，民眾發現遭詐騙後，應第一時間向警方報案，警方會通報金融機構，圈存可疑款項或警示帳戶，千萬不要相信自稱可以協助追回詐騙款項的律師或幣流分析師。律師僅能擔任訴訟代理人，與檢、警和法院溝通，協助整理證據和構成要件關係，沒有透過公權力無法自行追回，更遑論「利用博弈網站後臺贏回被詐款項」的說法。

刑事局強調，詐欺案件經警方及檢方偵查結束，由檢察官作成起訴處分，進入法院程序，等刑事審判程序附帶民事訴訟求償，判決有罪後，才有可能追回詐騙款項。

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

誘騙表弟到泰緬當詐欺豬仔 退役軍人涉勒索親戚165萬元

防竊不馬虎 警提醒出遊皮夾手機要視線可及

【文章轉載請註明出處】