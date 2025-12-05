國際志工日消防署辦表揚 卓榮泰：續提升志工安全

（中央社記者劉建邦台北5日電）今天是聯合國的國際志工日，消防署舉辦表揚包含防救災等志工的頒獎活動，行政院長卓榮泰出席致詞說，將持續提升志工的安全及科技設備，感謝許多志工在各災難場合的付出。

內政部消防署下午舉辦「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，卓榮泰、內政部次長吳堂安、消防署署長蕭煥章等人出席。卓榮泰並頒獎給45名消防志工菁英、49名服務滿40年及45年以上資深義消等獲獎人員。

消防署新聞資料提到，台灣今年歷經颱風丹娜絲、颱風樺加沙、馬太鞍溪堰塞湖等重大災害事故，都是政府與民間志工發揮團隊精神，齊心協力把災害損失控制到最低，展現共同合作且卓越的防災韌性。

消防署表示，此次活動得獎人都是熱心投入山難搜救、水域救援、陸域救助、緊急救護、防火宣導的夥伴，對守護國人安全充滿高度熱忱，將持續深化政府與民間的合作，共同推進防災工作，提升全國防災效能，同時守護國人安全。

卓榮泰致詞時說，台灣過去1年發生許多天災及大型災難，每處災難現場都有志工奉獻努力付出協助國人，不是僅有感謝可以表達總統賴清德及政府對志工的感謝之意。

卓榮泰說，政府會持續在政策提供志工相關協助，近期很多大中小型的演練，如國家防災日的大型規模演練，志工協助就更重要，政府會編經費持續協助志工，但認為要提升志工的安全就算編列更多經費都是不夠的。

卓榮泰表示，政府將會全力提升志工的安全及科技設備，已要求消防署把科技導入救災且速度要加快，政府透過科技保護志工，再由志工協助保護國人，再次感謝志工們對國人的付出。（編輯：李錫璋）1141205