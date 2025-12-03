國際志工日看見溫暖力量 草屯療養院志工陪伴病患傳遞關懷

病友們開心挑選購買商品。(院方提供)

▲病友們開心挑選購買商品。(院方提供)

在歲末年終的季節，適逢國際志工日，草屯療養院感受到志工團隊默默付出的溫暖力量與無私奉獻的精神，陪伴院內病患及家屬，提供心理支持、生活協助與關懷陪伴，讓院內不只是治療的場所，同時更是充滿愛、溫暖與關懷的家。

衛福部草屯療養院啄木鳥志工隊隊長林月色表示，啄木鳥志工隊一直扮演著院內不可或缺的角色。志工們來自各行各業，秉持無償奉獻的精神，熱心服務身心障礙者及其家屬。志工提供多元服務，他們各自發揮專長，透過義剪、陪伴、帶動唱、園藝、外丹功等多元活動，不僅增添院內歡樂氣氛，也有效減輕醫護人員的工作負擔。同時，這些活動也提供處於復健階段的慢性精神病友重新與社會接觸的機會，協助他們逐步回歸社區生活。

廣告 廣告

草屯療養院社工師陳玉曉表示，啄木鳥志工隊中超過四成的志工年齡在六十五歲以上，多為各行各業退休的銀髮族，他們以「退而不休」的精神，展現重要的生命價值與力量。志工除了提供實際協助，更透過陪伴與傾聽，給予病患心理安慰與情感支持，這對精神疾病患者的康復過程具有極大的幫助。

草屯療養院院長丁碩彥表示，志工們的付出是草屯療養院最珍貴的資產，他們用耐心與關懷陪伴病患和家屬，讓院內充滿溫暖與支持。志工精神不僅讓病患在康復過程中感到被關心，也提醒我們每一份小小的善意，都能帶來巨大的力量。希望更多人能感受到志工的影響力，並在日常生活中發揮關懷與互助的精神，讓社會更有溫度、每個人都能感受到被陪伴與支持。