國際志工日致敬94名守護者 新北動保處感謝無私付出

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

每年12月5日國際志工日，是向所有無私奉獻者致敬的日子。新北市政府動保處特別選在今日，向長期協助遛狗、清潔場區、照護與推廣認養的94位志工表達最深的感謝，正是因為他們的付出，讓動物之家充滿愛與溫暖。動保處強調，志工精神的傳遞與延伸，鼓勵更多市民加入行列，與毛寶貝零距離互動，幫助牠們早日找到一個溫馨的家。

動保處指出，動物之家志工長期協助餵食、環境清潔、犬隻散步及健康觀察，是收容動物獲得妥善照顧的關鍵力量。志工們也積極參與認養服務，協助落實毛寶貝「333」認養政策。這項政策要求每週3天帶犬隻外出散步、3天提供鮮食，並由訓犬師指導飼主改善犬隻「亂吠、亂排泄、亂咬人」這3項主要行為問題，確保毛寶貝健康、穩定、親人，成為家庭中的好夥伴。

志工隊楊隊長分享，她的假日10多年來都屬於動物之家。當初她因為拾獲一隻流浪狗小黑而開始了志工生活，從此每個週末都固定報到，幫忙遛狗、洗澡，給予毛寶貝們溫暖與陪伴。她笑著說：「現在的我，是上百隻收容動物的媽媽。」她以實際行動代替批評，用堅持與承諾為流浪動物帶來改變與希望，至今已成功協助42隻犬貓找到幸福，實質提升了動物之家的整體認養率。

為感謝志工的長期付出，新北動保處也提供多項實質回饋。服務年資滿3年且時數達300小時者，可申請「志願服務榮譽卡」，持卡者能免費進入公立風景區及部分康樂文教設施。具特殊貢獻者將於志工大會上表揚，並推薦參加社會局或內政部評獎；另動保處亦會於年終舉辦交流大會並致贈精美禮品，並不定期辦理聯誼餐會，促進彼此交流。

動保處強調，感謝所有志工對毛寶貝無私的付出，並協助推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家」的飼養觀念。動保處誠摯歡迎更多熱情又有耐心的民眾，加入新北市8處動物之家志工行列，一同照護毛寶貝。有意成為長期志工的民眾，請至新北市動保處官方網站查詢相關報名訊息，或直接洽詢各動物之家。希望透過大家的努力，讓「愛」持續擴散，共同創造毛寶貝幸福友善的城市。

照片來源：新北市政府提供

