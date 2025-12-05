國際志工日 全民化身「通學守護超人」許下愛的承諾
記者王誌成／台北報導
國際志工日，台北市教育局五日向台北市五千多位在寒暑無阻、風雨無懼中守護孩子上下學安全的導護志工，致上最誠摯的敬意與感謝。導護志工長期站在交通第一線，以行動守護學童，已成為台北市最重要的安全網，他們正如同「通學守護超人」一般，確保了學童上下學的安全，讓台北充滿溫暖。
導護志工的工作，是用指揮旗、反光背心與汗水實踐對學童的承諾、對社區的責任。教育局誠摯歡迎每一位有愛心的市民，無論您是退休長輩、在職人士或家長，加入這支「守護超人隊」，共同為台北的交通安全盡一份心力。
教育局為鼓勵民眾加入導護志工，全國唯一提升導護志工保險額度至三百萬元，並推動導護志工獎勵試辦計畫，服務執勤集滿十次，享受專屬導護的優惠和福利，導護志工可憑優惠卡至市立動物園、天文館或兒童新樂園兌換優惠，除此之外，青創計畫徵選類型增列參與「導護志工」之項目等；同時增購雨衣、背心等裝備，並辦理研習訓練，保障值勤安全，也讓志工更安心投入服務。
