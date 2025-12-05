國際志工日－全民化身「通學守護超人」

【記者卓羽榛臺北報導】12月5日是國際志工日，臺北市政府教育局向本市 5,000 多位在寒暑無阻、風雨無懼中守護孩子上下學安全的導護志工，致上最誠摯的敬意與感謝。導護志工長期站在交通第一線，以行動守護學童，已成為臺北市最重要的安全網，他們正如同「通學守護超人」一般，用實際的行動為學童的安全通學道路鏟出希望，他們沒有炫麗的披風，卻在校園周邊發光發熱，成為關懷與守護的關鍵力量，確保了學童上下學的安全，讓臺北充滿溫暖。



邀請您成為「通學守護超人」 承擔愛的責任。導護志工的工作，是用指揮旗、反光背心與汗水實踐對學童的承諾、對社區的責任。教育局誠摯歡迎每一位有愛心的市民，無論您是退休長輩、在職人士或家長，加入這支「守護超人隊」，共同為臺北的交通安全盡一份心力。



邀請您攜手共譜交通安全網絡 守護學童安全



教育局為鼓勵民眾加入導護志工，全國唯一提升導護志工保險額度至 300 萬元，並推動導護志工獎勵試辦計畫，服務執勤集滿10次，享受專屬導護的優惠和福利，導護志工可憑優惠卡至市立動物園、天文館或兒童新樂園兌換優惠，除此之外，青創計畫徵選類型增列參與「導護志工」之項目等；同時增購雨衣、背心等裝備，並辦理研習訓練，保障值勤安全，也讓志工更安心投入服務。



「一個孩子的平安上學，背後是一座城市的集體守護。」感謝所有導護志工多年來的堅守與奉獻。臺北市政府教育局致敬導護志工，誠邀市民行動投入導護志工，共同守護學童安全。