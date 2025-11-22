國際志工日 南市表揚績優志工及團隊

響應國際志工日，臺南市政府廿二日於南門勞工育樂中心演藝廳舉辦「一一四年度績優志工與績優團隊表揚活動」，副市長趙卿惠表揚一百零六位年資滿十年且時數滿二千小時的績優金質獎志工、四隊績優志工團隊、四組績優家庭志工，以及一百九十名服務滿六年達一千二百小時銀質獎、三百七十三名服務滿三年達六百小時以上銅質獎志工；立委、議員代表出席同賀，肯定志工長期無私奉獻。

黃偉哲市長表示，南市有二千一百五十一支志工團隊，志工總人數十萬六千三百餘人，其中六十五歲以上的志工約三千四千餘人，佔總志工人數三成，感謝各領域志工伙伴無私奉獻，尤其是高齡志工參與社會服務，讓臺南的善與美被彰顯，也歡迎市民參與志願服務，帶動從家庭到全民一起做志工風氣。

社會局長郭乃文指出，今年優秀志工團隊包括台灣青年社會服務推展協會祥和志工隊、永康區西灣社區發展協會志工隊、臺南市美術館志工隊、奇美醫療財團法人奇美醫院志願服務工作隊；「績優家庭志工獎」得主涵蓋社會局、衛生局、文化局及警察局，以行動詮釋將志願服務精神化為日常生活的一部分。

郭乃文局長也肯定金質獎得主中有三位高齡八十一歲的高齡長者志工，分別是來自教育局郭璭菘志工、文化局談蘇美紀志工及衛生局許香津志工，服務不落人後，是活到老服務到老最佳長者典範；另南市財稅局陳秀麗志工累積服務時數達二萬九千餘小時，是今年金質獎志工中服務時數最多者。