國際情勢丕變 航運回神投資一次看

自美國在 2025 年針對特定進口品加大關稅力道，並於 6 月將鋼鋁「232 條款」關稅調升至 50% 後，全球供應鏈出現「搶運、改道、分散來源」的典型反應。貿易流向與運距同步拉長，帶動航運市場在高波動中維持韌性。野村投信觀察，2026 年航運市場不再是「齊漲齊跌」，而是轉向貨櫃、散裝、油輪的「結構性輪動」。受港口擁擠、紅海風險與繞行因素牽動，有效運力仍受限制，短期運價不易快速鬆動。

貨櫃市場支撐：美國補庫存需求與紅海繞行限制運力

貨櫃市場的支撐核心在於「需求回補」與「有效運力被吸收」。2025 年美國對中關稅變動引發提前拉貨，雖運價曾短暫修正，但政策不確定性使供應鏈傾向提高安全庫存，形成底部支撐。同時，紅海局勢未解迫使航商繞行好望角，大幅消耗全球可用艙位。上海出口集裝箱運價指數（CCFI）維持高位盤整，Drewry WCI 指數亦高於疫情前均值。隨著 AI 供應鏈向東南亞分散，運輸結構趨於複雜，進一步推升航程與周轉天數，長距離運輸需求強勁。

散裝航運利多：西非西芒杜鐵礦重塑噸海浬需求

散裝航運中期焦點轉向西非幾內亞「西芒杜（Simandou）鐵礦」。該項目已進入實質產出，年產能上看 1.2 億噸，將重塑全球鐵礦供應版圖。西非至中國航程約 1.1 萬海浬，為澳洲航線的 3 倍，長距離運輸顯著放大「噸海浬」需求，吸納海岬型船隊運力。近期 BDI 與 BCI 指數波動反映了西非礦產出貨帶來的「搶船」現象。加上新造船供給保守與環保法規推動慢速航行，有效運力周轉率降低，使運價呈現上行黏著性。

油輪景氣展望：航線改道與俄烏制裁推升運費彈性

油輪市場利多來自「航線改道」與「貿易重組」。紅海危機促使油輪繞行好望角，增加航行距離並吸收運力。俄油制裁持續改變原油流向，長程貿易比例上升，支撐成品油輪運價。此外，委內瑞拉供應鏈變化可能使貨流轉向美洲煉廠，推升 VLCC 與 Suezmax 等船型需求。由於油輪新船交付長期偏低、老齡船比重提高，供給面持續吃緊，形成 2026 年油運景氣「易緊不易鬆」的基礎，投資者須留意單一產業 ETF 波動與市場風險。

