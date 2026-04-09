國際情勢詭譎！陸今10時起「黃海北部海域」實彈射擊 船隻禁行
大陸官媒《央視網》軍事頻道證實，根據大陸海事局網站消息，大連海事局發布航行警告，今天（9日）10時至16時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。
射擊範圍禁止船隻駛入
報導指出，根據遼寧海事局發布訊息，實彈射擊範圍包括38-45.5N122-08.5E、38-51.5N122-08.5E、38-51.5N122- 15.5E、38-45.5N122-15.5E，該範圍禁止船隻駛入。
在此之前，大陸宣布自3月27日至5月6日，在黃海與東海劃設大範圍離岸空域警示區，長達40天且高度無限高。此罕見舉動未發布軍演公告，引發各界對共軍戰略意圖的關注。
根據美國《華爾街日報》報導，該「空中任務通告」（NOTAM）覆蓋的面積比台灣本島還要大，範圍由接近南韓的黃海一路延伸至鄰近日本的東海。通告標記該空域沒有垂直高度限制（SFC-UNL），飛行器進入恐面臨危險與限制。然而與以往不同的是，解放軍與大陸民航局皆未對此提出說明，也未宣布任何相關的演習計畫。
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