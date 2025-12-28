國際慈青在花蓮靜思精舍體驗農禪生活過聖誕

誰說年輕人一定在聖誕假期狂歡？慈濟每年於聖誕假期，總會號召一群來自世界各地、志同道合的年輕人，齊聚在花蓮靜思堂舉辦一場幹部精進研習營，藉以結合青年的力量，共創地球的未來。

2025年12月25日是國際性聖誕假期，南非、美國、印尼、新加坡、菲律賓、緬甸、加拿大、澳洲、馬來西亞、尼泊爾、斯里蘭卡和非洲等國的慈青兩百多位，除了清晨四點半左右，從花蓮靜思徒步十公里回到靜思精舍，緊接著投入精舍打掃、下田採花、拔草、景觀工程和製作蠟燭等農禪體驗。

在慈青藍色制服襯托下，滿園鮮橘黃、顯眼又療癒的的小小萬壽菊，飄來一陣陣的花香。雖然天空不時飄下毛毛雨，也不減學員採花的樂趣。兩位緬甸慈青臉上綻放燦爛笑容，在花海中摘下朵朵萬壽菊。其中，翁星雨是隔代教養中長大的孩子，她很感恩慈濟師姑師伯的照顧陪伴，讓她在慈濟路上穩健地前行。「我在社區訪視時看到案家苦狀，才發現自己是很有福的人！我要當一顆善的種子，邀約更多年輕人為世界付出一分力量。」

沐浴間也有學員在刷刷洗洗，新加坡學員王妧如將沐浴間的一根曬衣架擦拭得晶亮。而在頂樓，一群男眾學員，在領隊陳志豪「Go！」一聲令下，同步往前、賣力刷洗地板上的雨漬，有的隨後拿著水桶協助沖洗。生長在南非的黑膚色學員們，平時在家早已習慣清掃工作，在活動過後都會主動承擔南非靜思堂的善後清潔，出坡打掃大寮頂樓的淨房，相互分工，駕輕就熟。

來自澳洲的學員則化身為農夫，在菜園裡拔除雜草。指導師父告訴他們，拔草的重點在於「除根」，要用心觀察植物特徵，不要把作物當作雜草。墨爾本慈青李健澔是第一次回來精舍，在澳洲有過園藝事務的經驗，他說：「如果遇到根部扎得很深的雜草，不能只拔除表面，必須往土裡深挖，務求根部徹底清理乾淨。」年輕的他有所體會，「拔草如同面對內心煩惱，唯有追根究柢、連根拔起，雜草才不會春風吹又生。」

在蠟燭工作坊是馬來西亞的慈青，年僅十八歲的預科班學生林昕怡負責將蠟燭裝入紙盒，這看似簡單的動作，卻全是手工活，需要極大的耐心與細心。她仔細檢查每一顆蠟燭，刮除多餘的蠟邊，確保外觀完美無瑕。

她說：「因為這些蠟燭是要放在靜思書軒讓人請購的，我們一定要把它整理得很完美，所以在過程中真的要很用心。」精舍師父感恩孩子們，說道：「幸好有你們來幫忙，不然我做不完！」林昕怡與夥伴們謙虛地回應：「人多力量大！」

而在精舍的協力廠外，景觀工程正在進行中，慈青們一字排開，有的協助鏟起小石子、有的以接力傳一桶一桶的石子給志工，有這群生力軍的來到，景觀工程的進度也加快了。

慈青在互助合作中，深刻體會到團結力量的重要；要讓這個地球永續生存，須靠眾人之力，特別要激發年輕人，合力共創未來。就如他們在FB上呼籲：「未來從不是偶然，它由我們青年用熱情點亮、行動實現。慈青合心，聚力成行，當每個人都願意多跨一步，世界就能往前一大步。」

（撰文／楊美玲、周淑華、邱淑美、張淑宜，攝影／林萬教、李彥緰、劉宇涵、童茹棠）