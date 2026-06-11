國際慢城變危險工地！4500萬人行道工程惹民怨：長者被鋼筋絆倒

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嘉義縣大林鎮近期進行「台1線北環生活圈人行通道及通學步道改善工程」，總經費超過4500萬元，但2個月來引爆無數民怨，「國際慢城」變成行人地獄，還有長輩遭鋼筋絆腳受傷。

嘉義縣大林鎮「台1線北環生活圈人行通道及通學步道改善工程」開挖舊路面卻至今沒有設置臨時便道，民眾在碎石堆中交通如履薄冰。（圖／中時／呂妍庭攝）

據了解，施工範圍在中正路省道段，住戶怒批公所在施工前既沒開說明會，施工以來也沒有鋪設臨時便道，連導盲磚、無障礙坡道都拆光，影響輪椅族和坐電動車的長輩，也造成車禍和居民在碎石堆出入困難、被鋼筋絆倒或跌倒受傷等等，80多歲的婦人委婉要求鋪鐵板也沒有下文，「國際慢城」這下進退兩難。

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同時有民眾表示，住戶說，廠商得知淹水問題後，也只是打3處小洞便宜行事。居民持續向公所、里長陳情，卻得不到改善，原定6月8日的協調會更是被冷處理，直到居民要公開陳情，廠商才來重新布置三角錐和整理工地。

面對地方反彈，大林鎮長許有疆坦言，公所並未接到陳情的通知，但施工中確實會在某些時段造成不便，也有要求承包商處理。許有疆表示，之前公所同仁都有到場與住戶溝通，整地過程中會造成不便屬於施工陣痛期，很難避免。

針對無障礙坡道消失的質疑，許有疆解釋，完工後的形式與居民原有的使用習慣有落差。他強調，公所會配合整體人行路線並依循法規提出配套，絕對不會做出違規陷阱給老百姓。許有疆承諾後續會開協調會，並要求廠商逐一協調優化居民反映的銜接界面與積水問題。

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