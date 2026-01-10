國際扶輪七大焦點行動結合ESG理念 邀市民一起共創永續城市

國際扶輪3462地區10日於台中舉辦「ESG永續嘉年華扶輪日」活動，現場設有象徵性「永續樹」裝置。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

國際扶輪3462地區10日於台中帝國製糖廠及湖濱生態園區舉辦「ESG永續嘉年華扶輪日」活動，透過市集型態將永續理念帶進大眾日常，邀請市民以輕鬆方式參與環境保護與社會責任實踐。

本次活動由扶輪3462地區總監李安娜發起，攜手地區63個扶輪社、企業與民間團體共同籌劃，強調以具體行動回應ESG三大面向，環境（E）、社會（S）與治理（G）。現場設置逾100個主題攤位，包含無肉市集、低碳飲食體驗、C肝篩檢、反毒宣導、永續食力講座、永續教育闖關等，吸引許多民眾參與。

李安娜表示，扶輪長期關注全球永續發展議題，透過在地行動落實扶輪七大焦點領域，包括和平促進、疾病預防、清潔水源、母嬰健康、教育識字、社區經濟與環境保護等，「我們希望讓永續不再只是口號，而是每個人都能參與的日常選擇。」活動現場設有象徵性「氣候時鐘」與「永續樹」裝置，民眾可於樹上張貼對氣候與生活的永續承諾，參與「減碳行動宣言」，並融入親子互動，讓環境教育從家庭做起，提升全民氣候意識。

主辦單位指出，嘉年華形式打破傳統政策傳遞框架，讓環保、健康、社會議題透過食、育、樂多元體驗，自然而然融入大眾生活。活動不僅是扶輪年度服務成果的展現，也希望成為台中市民參與永續、實踐SDGs的重要平台。活動由國際扶輪3462地區主辦，台中東海扶輪社與地區扶輪社共同承辦，並獲在地志工團體與永續食力等協力支持。主辦方表示，未來將持續推動更多與ESG、SDGs接軌的在地行動，擴大扶輪影響力，實現「團結行善、實踐永續」的共好目標。