國際扶輪拜會教育部長鄭英耀 交流國際學習

國際扶輪4日拜會教育部鄭英耀部長.jpg

國際扶輪（Rotary International）今天（4日）由3521地區林振邦總監及3510地區邱綉惠總監帶領一行10人代表團拜會教育部，並由專案助理總監施富川詳盡分享「RYE扶輪青少年交換計畫」（Rotary Youth Exchange）近年來的執行現況與豐碩成果。國際扶輪長期致力於促進世界理解與和平，其中推動超過半世紀的RYE，已成為全球最具規模且歷史悠久的文化交流計畫。每年在世界各地將近有9,000名學生參與，足跡遍及100多個國家。在臺灣，這項計畫深耕超過30年，每年選送逾300名15至19 歲的年輕學子，前往全球 30 多個國家進行為期一年的長期交換。透過寄宿家庭與當地高中的學習生活，臺灣學子得以化身「民間小大使」，在提升國際視野的同時，也讓世界深刻認識臺灣。

為了打破高中生赴國外學習須辦理休學的既有框架，教育部透過活化《高級中等學校學生學習評量辦法》，完善學生赴海外修習課程的配套措施。首先於 113年8月修正評量辦法，確認「在學不中斷」、「無須辦理休學」的赴國外學習機會；隨後於去年(114年)7月發布「列抵學分權益說明」與「作業參考指引」，協助學校建立審查標準，及提醒學生相關權益與注意事項，並於(114 年)12月修正發布評量辦法第19條，開放學生於國外學習期間，其部定及校訂必修課程得改以「數位學習課程」方式修習。這項變革不僅提升了教育制度的韌性，更讓數位學習轉化為學生跨國學習的強力後盾。

這次拜會過程中，雙方就高中學生出國修課配套及教育機會均等等議題進行意見交流，國際扶輪透過募集社會資源，規劃總名額百分之十補助經濟弱勢且學習表現優良學生赴海外交流，降低經濟因素對國際學習參與之影響，落實教育平權，與政府政策相互呼應，公私協力擴大國際學習機會、支持學生多元發展。教育部亦將持續精進相關政策與制度，營造更具彈性與包容性的國際學習環境，協助青年學子拓展國際視野，穩健邁向世界。