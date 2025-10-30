國際扶輪捐贈家電助花蓮光復鄉民災後家園重建
記者林中行／花蓮報導
馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，導致馬太鞍溪橋沖毀、堤防破損，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，尤其大同村、大平村、大華村、大安村、大馬村、東富村及北富村等地受創慘重。
國際扶輪三五二二地區立即由林政邦總監召開急難救助委員會議，發動救災專案，並與國際扶輪全台十二個地區總監協調支援方案。著眼災民後續生活重建所需。
林政邦表示，最後委員會議決定針對受災嚴重約五百戶的大同村居民，發動電冰箱、電視機與床墊等生活必需品的愛心認捐行動，並與大同村邱金仲村長及其長子邱維政先生合作。
林政邦指出，面對天災，扶輪人團結行善，我們想把對花蓮同胞這份不捨的心情，轉為更踏實的支持與更周全的準備，讓他們早日復原家園、安心生活。
國際扶輪三五二二地區表示，此次愛心專案獲得聲寶家電公司熱心響應，以最優惠價格提供五百台家電以捐贈並協助安裝配送。冰箱則由聲寶人員依受災戶指定位置安裝；電視機含立架由聲寶人員配送至災民家中。
床墊部分則由愛菲斯床墊經銷商前扶輪社長吳國光協助配送至災民府中，展現扶輪人親手服務到家，確保每一戶災民都能逐一收到物資。
林政邦表示，國際扶輪三五二二地區自九月三十日至十月十三日展開認捐以來，全體扶輪社友愛心踴躍，共募得約二百二十台電冰箱、二百八十台電視機及一百張床墊，因大同村居民仍在清淤復原階段，物資將依邱金仲村長建議於十一月中旬起陸續發放。
