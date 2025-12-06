國際扶輪社捐贈光復鄉衛生所醫療及辦公設備 助偏鄉醫療重建

國際扶輪3482地區及日本2730地區七個姐妹扶輪社，與台北大稻埕、台北延平、台北城中扶輪社共同發起賑災募款，募集超過三百萬元，並統籌採購光復鄉衛生所急需的醫療與辦公設備（見圖）。

在光復鄉衛生所舉行捐贈儀式，正式交付巡迴醫療車、公務摩托車八台、阿帕契無線手持式超音波系統L154、大批醫療器材、電腦與印表機、冷氣及辦公家具等物資，協助受災光復鄉衛生所全面重建。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，9月23日樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍堰塞湖潰堤造成大量泥水灌入光復鄉，全鄉多處受創，其中光復鄉衛生所更是災情最嚴重之一。光復鄉衛生所內醫療器材、電腦設備、公務車輛全數損毀，嚴重影響日常診療與巡迴醫療服務。花蓮縣政府與衛生局在第一時間投入復原工作，也在今日迎來重建的重要助力。

朱局長指出，此次捐贈也包括四年前由台北大稻埕扶輪社透過全球獎助金計畫提供的巡迴醫療車之替補車輛；該車因颱風受損全毀，扶輪社得知後立即再度發起募款，展現長期投入偏鄉醫療的深厚情誼。同時，杏一醫療用品股份有限公司總經理、台北大稻埕扶輪社前社長蔡德忠先生亦慷慨捐贈醫療器材，提供最實質的支持。此次捐贈不僅是物資補充，更是對光復鄉鄉親的支持與鼓勵。透過公私協力，偏鄉醫療服務將持續強化，守護花蓮的健康韌性。

朱局長感謝國際扶輪3482地區且身為醫師更是全台馬偕紀念醫院總院長的張文瀚總監以醫者之心號召扶輪力量，共同協助光復鄉衛生所重建；也感謝所有扶輪社友及日本姐妹社的跨國善心，讓光復鄉的偏鄉醫療服務能迅速恢復運作。局長並向所有協助此次重建的民間單位致上深切謝意，未來將持續與衛生局攜手，讓災後復原推動得更快、更穩、更好。