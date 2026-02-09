國際扶輪3482地區 第一分區【團結行善 熱血救人 服務社區】

2026年1月31日由台北北薪社主辦的D3482第一分區聯合捐血活動在信義區松壽路舉行。

助理總監鄭資盛在未擔任助理總監前，幾乎每年都參加捐血活動。當天，他早早到達現場提供協助。社友們分成上下午兩班，本社負責捐血後的電影票分送，地區提供兩台自行車和兩個百長夫行李箱作為抽獎獎品，台北蓬萊社前社長陸彤額外提供六個行李箱、本社前社長陳斌超亦提供兩輛自行車，以鼓勵捐血者。

扶青社社長蔡沛樺與社員鄭嘉緯、楊凱斌及謝庭豪負責電影票發送及抽獎工作；社長當選人當陳祥彬、社員陳育麟、陳永隆和馮韋凱則主動協助宣傳，吆喝路人來捐血。社員馮韋凱特別帶著孩子們參與，讓下一代體驗服務的意義。

當天，第一位抽中腳踏車的民眾是台北朝陽社前社長蘇羿恩，最初計劃將獎品轉送分區執行秘書，但最終決定重新捐出以鼓勵更多人捐血。值得一提的是，一名僅16.5歲的少女在父母同意下，迎來了她的第一次捐血，並獲得行李箱作為鼓勵。本社社長鄭銘鎮身為牙醫師，每年都參加捐血，當天雖有門診及會議，仍趕至現場捐血，雖然因血壓過高暫時捐血車上小憩，仍為這次捐血活動劃下美麗的句點。

儘管當天寒風刺骨，還下了幾次毛毛雨，參加人數因天氣影響而減少，但經過大家的努力，活動共募得402袋血，並送出三個行李箱和一輛腳踏車。

感謝大家的支持與熱情，讓這次捐血活動圓滿成功！

註：第一分區包含台北西北區扶輪社、台北城北扶輪社、台北朝陽扶輪社、台北蓬萊扶輪社、台北北薪扶輪社、台北玉泉扶輪社、台北無限大網路扶輪社、台北鳴鳯扶輪社及台北奇萊扶輪社，計九社。