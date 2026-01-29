國際扶輪3490地區扶青社推動失智守護行動—以VR體驗深化同理，強化早期辨識與照護認知

為提升社會大眾對失智症的正確認知，並強化「及早發現、即時介入」的公共衛生觀念，國際扶輪3490地區扶青社於1月17日，假嘉威聯合會計師事務所舉辦「失智守護天使課程暨VR失智體驗教育」。活動結合醫療科普講授與沉浸式科技體驗，引導參與者從照護實務與患者視角，理解失智症對個人、家庭與社會所造成的深層影響。

本次課程由三角湧扶青社地區服務主委 Kevin 規劃推動，並由扶青社地區代表 Will 共同參與支持，特別邀請蔡錫鐃助理教授與曾筱芸營運長擔任講師，分別從臨床照護與心理行為層面，系統性說明失智症的成因、類型與照護重點。

講座指出，失智症並非正常老化現象，而是由腦部病變所導致的認知功能障礙疾病。臨床上以阿茲海默症最為常見，約占整體病例六成，另包含路易氏體失智症、血管型失智症等不同類型。講師亦提醒，失智症並非專屬高齡族群，國際間曾有最年輕僅17歲即被診斷的案例，顯示其成因可能涉及基因、神經病變或其他系統性因素。對於任何異常的認知退化，社會都不應輕忽，及早評估與醫療介入，對延緩病程與維持生活品質至關重要。

課程進一步說明，失智症於輕度階段仍有藥物與非藥物治療可協助延緩惡化，但一旦進入中重度，病程多屬不可逆。透過規律運動、認知刺激與穩定社交互動，有助於延長患者保有功能與熟悉生活的時間。

活動亦深入探討失智症常見的周邊精神行為症狀（BPSD），包括憂鬱、幻覺、躁動與黃昏症候群等。講師分享實務照顧原則，強調照顧者應以清楚而簡要的指令、穩定的情緒與高度同理心陪伴患者，避免爭辯與刺激，對於症狀穩定與照護關係的維繫具有關鍵意義。

扶青社社員參與VR失智體驗教育。

本次課程的重要特色為VR失智體驗教育，透過虛擬實境模擬失智者可能經歷的視覺扭曲、聽覺干擾與空間錯亂，使參與者能在安全情境中，實際感受患者於日常生活中所面臨的困惑、不安與恐懼。此種身歷其境的體驗，有助於將抽象知識轉化為具體理解，進而培養以尊重與理解為核心的照護態度。

講師亦指出，失智症平均照顧年期可長達10至12年，對家庭與社會皆造成長期且可觀的照護負擔。若能將病程穩定維持於輕度階段，不僅有助於維持患者自主與尊嚴，也能有效降低整體照護成本與家庭壓力。

本次活動邀請多位貴賓蒞臨指導，並有多位扶輪與扶青社夥伴共同參與，展現扶輪體系對高齡議題與失智照護的持續關注與實際投入。

主辦單位表示，透過本次課程與VR體驗，參與者不僅建立對失智症的正確認識，也更能理解早期治療的重要性。未來，國際扶輪3490地區扶青社將持續以教育推廣與創新工具，深化社會對失智症的理解，持續推動更具支持性、並兼顧人性關懷的照護環境。

主辦單位感謝所有貴賓、講師與參與夥伴的投入與支持，並期盼本次「失智守護天使課程」能成為深化失智照護公共認知的重要起點。