國際扶輪3502地區寶眷力行實踐 ESG 倡導守護地球家園
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】國際扶輪3502地區5日於開南大學顏文隆國際會議中心，以「環境友善 ESG 永續發展」為主題，舉行第二場寶眷活動，吸引500多名扶輪社友參加。地區總監暨耀登炳南教育基金會董事長張玉斌Daniel表示，面對氣候變遷與環境永續挑戰，環境保護是一場沒有終點的馬拉松，籲扶輪人以行動實踐 ESG，為下一代留下更美好的地球。
張玉斌總監說，國際扶輪在近年正式將「環境保護」列為第七大焦點領域。這不僅是一個口號，更是扶輪人對地球公民責任的承諾。ESG（環境、社會、公司治理）現在是全球企業的顯學，國際扶輪社更是走在實踐的最前線，透過實際的行動，證明扶輪社不僅服務社區，更在守護我們共同的家園。
國際扶輪3502地區與「耀登炳南教育基金會」共同主辦這次活動，邀請寶眷一起欣賞野望影展的影片「動物零距離：南極致命虎鯨」。這部入圍 Wildscreen 最佳螢幕表現獎的影片內容，看見氣候變遷下，極地生物面臨的生存挑戰。讓大家深刻反思：環境變遷不是遠在天邊的新聞，而是迫在眉睫的危機！
地區寶眷聯誼會會長呂莉萍Sophia說，今年度國際扶輪3502地區的口號是「團結行善」，希望結合大家的力量，從小做起讓每一個人，都能在環境友善的角色中，扮演小小的推動者，一起讓我們的環境更好，並透過扶輪社友重要推手的寶眷的活動，宣導環境教育向下紮根。
呂莉萍表示，永續並不是一個活動，而是一段旅程；不是一個口號，而是一種生活方式。這次活動主題「環境友善?ESG 永續發展」，不僅是國際扶輪的核心方向，更是世界各地企業、政府、社會共同關注的課題。扶輪多年來致力於水資源、疾病防治、教育等領域，而 ESG 的精神更與扶輪的七大焦點領域服務完全契合。扶輪所做的每一件事，本質上都在為社會創造更永續的未來。
寶眷主委蕭惠貞Tracy強調，今年3502地區的年度主題「團結行善」，也就是透過扶輪人一起永續經營愛護我們地球，希望匯集更多人的力量，讓夜空璀燦。此外，感謝台灣野望自然傳播學社王誠之秘書長帶來的映後座談，耀登炳南教育基金會「綠動小學堂」，以桌遊方式，認識綠能，以及何鈺蓁老師的苔球教學、PDG Ken 夫人 Lisa 與 CP Sue帶領的茶席體驗，以及籌劃本次活動的寶眷主委PP Tracy。透過影像的震撼與手作的溫度，我們希望大家能體會到，環保不只是嚴肅的議題，更是一種與自然和諧共處的生活美學。（圖／國際扶輪3502地區提供 ）
其他人也在看
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 1
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
周末出遊好天氣 專家：下周末入冬最強冷氣團恐挑戰10℃以下低溫
中央氣象署網站資料顯示，今（6日）早平地最低溫在新竹縣攝氏11.4度，嘉義縣11.6度，雲林縣及台南巿11.9度。氣象署指出，今、明兩天東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部低溫下探攝氏16度，不過白天高溫可回到攝氏27度，日夜溫差大。氣象專家吳德榮提醒，周末入冬最強冷氣團南下，恐挑戰10度低溫。菲律賓東方海面的熱帶低壓，循颱風天琴路徑發展，無論是否成颱，對台灣皆無威脅。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前 ・ 5
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前 ・ 64
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷
準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。中天新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
最低溫11.9度！ 吳德榮：下周一再降…入冬最強冷空氣來了
今（6日）天冷有感，最低溫出現在新竹關西鎮的11.9度，氣象專家吳德榮警示，下周水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳
即時中心／林耿郁報導今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。民視 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
12月還有颱風？準「洛鞍」將生成 預估路徑曝光
[Newtalk新聞] 上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，對此，氣象署指出，未來預估將會通過菲律賓中南部進入南海，有機會成為為今年第28號颱風「洛鞍」。 氣象署表示，上午8時在菲律賓附近海面的「熱帶性低氣壓TD32」生成，未來可能增強為今年第28號颱風「洛鞍」，將以每小時9公里速度，向西南進行，預測它將通過菲律賓中南部進入南海。 另外，氣象署也提醒，今日持續受東北季風影響，迎風面持續降雨，地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區會再更低一些，而白天北部及宜花高溫20至22度，中南部及台東則為24至26度，週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升。查看原文更多Newtalk新聞報導變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團中級磁暴影響15小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投有熊出沒! 驚見"黑熊爬峭壁"離露營區僅350公尺
中部中心/張家維 南投報導林保署最近分別接獲南投仁愛鄉南豐村，以及翠華村部落居民指出，目擊到黑熊，靈活的在峭壁上移動！這2處地點是第一次接獲民眾通報，林保署已啟動相關監測及預防工作。南投縣仁愛鄉2處黑熊爬峭壁。眼尖的部落居民，不會看錯吧？在一片黑暗當中，熊在哪裡？ㄟ，真的有一對亮亮的，那是眼睛吧？接著，黑黑的身軀，就在山壁上快速移動！台灣黑熊，是保育類，並非部落居民的打獵對象，只能目送牠離去！在南投縣仁愛鄉南豐村眉溪部落，海拔高度約1，025公尺，目擊一隻臺灣黑熊，黑熊見到人後，隨即往邊坡跑開。黑熊出沒位置附近為茶園，距離350公尺處則有露營區！南投縣仁愛鄉2處黑熊爬峭壁。另外，也是在仁愛鄉，翠華村居民也通報，在北港溪上游對岸山壁處，目擊一隻臺灣黑熊活跳跳，地點海拔1，731公尺，附近也以茶園居多！林業署南投分署，最近接獲2起，仁愛鄉的部落居民通報目擊到黑熊，這2處地點，是第一次接獲民眾通報，南投分署已啟動相關監測及預防工作。原文出處：南投有熊出沒! 驚見"黑熊爬峭壁"離露營區僅350公尺 更多民視新聞報導北海道獵殺960頭熊「焚化爐燒不完」！熊熊專用太平間也冰不下新商機! 日本撲殺近6千頭黑熊 餐廳推"法式熊肉料理"冬眠延後！ 單日5起熊出沒 日本冬季仍然熊災頻傳民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話