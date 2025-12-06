國際扶輪3502地區寶眷力行實踐 ESG 倡導守護地球家園

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】國際扶輪3502地區5日於開南大學顏文隆國際會議中心，以「環境友善 ESG 永續發展」為主題，舉行第二場寶眷活動，吸引500多名扶輪社友參加。地區總監暨耀登炳南教育基金會董事長張玉斌Daniel表示，面對氣候變遷與環境永續挑戰，環境保護是一場沒有終點的馬拉松，籲扶輪人以行動實踐 ESG，為下一代留下更美好的地球。

張玉斌總監說，國際扶輪在近年正式將「環境保護」列為第七大焦點領域。這不僅是一個口號，更是扶輪人對地球公民責任的承諾。ESG（環境、社會、公司治理）現在是全球企業的顯學，國際扶輪社更是走在實踐的最前線，透過實際的行動，證明扶輪社不僅服務社區，更在守護我們共同的家園。

廣告 廣告

國際扶輪3502地區與「耀登炳南教育基金會」共同主辦這次活動，邀請寶眷一起欣賞野望影展的影片「動物零距離：南極致命虎鯨」。這部入圍 Wildscreen 最佳螢幕表現獎的影片內容，看見氣候變遷下，極地生物面臨的生存挑戰。讓大家深刻反思：環境變遷不是遠在天邊的新聞，而是迫在眉睫的危機！

地區寶眷聯誼會會長呂莉萍Sophia說，今年度國際扶輪3502地區的口號是「團結行善」，希望結合大家的力量，從小做起讓每一個人，都能在環境友善的角色中，扮演小小的推動者，一起讓我們的環境更好，並透過扶輪社友重要推手的寶眷的活動，宣導環境教育向下紮根。

呂莉萍表示，永續並不是一個活動，而是一段旅程；不是一個口號，而是一種生活方式。這次活動主題「環境友善?ESG 永續發展」，不僅是國際扶輪的核心方向，更是世界各地企業、政府、社會共同關注的課題。扶輪多年來致力於水資源、疾病防治、教育等領域，而 ESG 的精神更與扶輪的七大焦點領域服務完全契合。扶輪所做的每一件事，本質上都在為社會創造更永續的未來。

寶眷主委蕭惠貞Tracy強調，今年3502地區的年度主題「團結行善」，也就是透過扶輪人一起永續經營愛護我們地球，希望匯集更多人的力量，讓夜空璀燦。此外，感謝台灣野望自然傳播學社王誠之秘書長帶來的映後座談，耀登炳南教育基金會「綠動小學堂」，以桌遊方式，認識綠能，以及何鈺蓁老師的苔球教學、PDG Ken 夫人 Lisa 與 CP Sue帶領的茶席體驗，以及籌劃本次活動的寶眷主委PP Tracy。透過影像的震撼與手作的溫度，我們希望大家能體會到，環保不只是嚴肅的議題，更是一種與自然和諧共處的生活美學。（圖／國際扶輪3502地區提供 ）