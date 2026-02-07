國際扶輪3510地區總監盃桌球聯誼賽圓滿成功

國際扶輪3510地區2025-26年度總監盃桌球聯誼賽，二月七日上午九點在屏東大同高中活動中心盛大舉行，開幕式中全體嘉賓大合照。（記者蔣謙正攝）

記者蔣謙正/屏東報導

國際扶輪3510地區2025-26年度總監盃桌球聯誼賽，二月七日上午九點在屏東大同高中活動中心盛大舉行，在國際扶輪3510地區邱綉惠總監、主辦社屏東社林坤憲社長及來賓致詞以及大合照後展開，各隊選手先禮後兵，大展身手進行激烈廝殺， 成功藉由桌球運動、切磋球技，促進各分區社友之間的聯誼。李清聖總幹事表示，今年共有扶輪社組七隊，社團組六隊，比上次隊伍增長約三成。

屏東出身在地的國際扶輪3510地區邱綉惠總監致詞指出，舉辦總監盃桌球聯誼賽活動，主要是為了鼓勵社友們拚事業也要兼顧健康，進而促進社友運動風氣，活動傳遞媒體露出與提升扶輪公益形象。在開幕前，邱總監與現場社友合照加油打氣，新年新氣象互道恭喜！

屏東出身在地的國際扶輪3510地區邱綉惠總監致詞。（記者蔣謙正攝）

主辦社屏東社林坤憲長致詞感謝潮洲扶輪社、屏東東區扶輪社、萬丹扶輪社同心協力聯合主辦這項年度活動，也感謝協辦社高雄木棉扶輪社、屏東南區扶輪社、屏東溫馨扶輪社、里港扶輪社、屏東鳳凰扶輪社、屏東百合扶輪社、屏東菁英扶輪社，以及屏東縣桌球委員會、屏東縣立大同高級中學、屏東縣立大同高級中學校友會的協助，使得這次活動圓滿成功。

今年共有扶輪社組七隊、社團組六隊競技，比上次隊伍增長約三成。（記者蔣謙正攝）

開幕儀式在來賓致詞以及大合照後進行來賓開球，緊接著進行正式比赛。