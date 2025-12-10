國際扶輪3521區-台北中美扶輪社 捐贈救災及繩索裝備 強化新北消防救援能量

消防局長陳崇岳、中美扶輪社長及消防局同仁合影。(圖:新北市消防局提供)

新北市消防局於十日於特搜大隊辦理「國際扶輪3521區-台北中美扶輪社」捐贈總價新臺幣30萬元救災及繩索救援裝備儀式。儀式由楊貫中社長代表捐贈，包含各式專業繩索及救援器材的加入，將有效充實了第一線同仁於山域、災害與特殊環境中執行救援任務的能量。

台北中美扶輪社是由一群各行各業優秀的社會精英所組成，會名取自「中庸之道，真善美之精神」。該社體認到消防局特搜人員於今年9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害期間奮勇協助救災，以及平時致力於各項火災預防、災害搶救工作執行，故慷慨捐贈總價值新臺幣30萬元之救災及繩索裝備。捐贈儀式由陳崇岳代表受贈，並回贈感謝狀，表達市府與消防局對社會各界支持及誠摯感謝。

新北市幅員廣大，山林地形多元，近年山域事故及極端氣候造成的複合性災害事件屢增。因此，第一線救災人員在執行任務時，對繩索裝備的性能與安全性需求亦同步提升。本次扶輪社捐贈的裝備包括：專業技術繩索、下降器、分力盤、護繩墊、高效能滑輪、照明燈等多項救援專業器材，將配置於特搜大隊秀峰分隊，以提升救援效率與保障消防人員安全。

消防局長陳崇岳表示，民間團體的支持是強化城市韌性的關鍵力量。台北中美扶輪社長期推動公益服務，此次更以實際行動支持救災與山域安全工作，積極展現企業與社團的社會責任。陳局長代表全體同仁表達感謝，並表示這批裝備將發揮最大效益，協助消防人員在關鍵時刻守護市民生命安全，打造更安全、更有韌性的城市環境。