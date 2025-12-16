國際指引重新認定：更年期荷爾蒙治療益處大於風險，別再硬忍熱潮紅、失眠

熱潮紅、失眠、情緒起伏、骨質流失，是許多女性進入更年期後最真實卻難以啟齒的困擾。過去二十多年，因害怕乳癌與心臟病風險，不少人寧可硬忍，也不敢接受荷爾蒙治療。如今，全球指引全面更新，正式指出，對合適族群而言，荷爾蒙治療益處大於風險。

為什麼大家曾經那麼害怕荷爾蒙治療？

婦產科蘇怡寧醫師解釋，2002 年，美國公布「婦女健康倡議研究」（Women’s Health Initiative，WHI），這是史上規模最大的更年期荷爾蒙治療研究。研究初步結果指出，當時使用主流荷爾蒙治療的女性，心肌梗塞、中風、血栓與乳癌風險增加，甚至提前終止試驗。

這項結果震撼全球醫界。隔年，美國 FDA 在相關藥品加註黑框警語，醫師大幅減少開立，女性也紛紛停藥。荷爾蒙治療一夕之間從「改善更年期的解方」，變成令人避之唯恐不及的高風險療法。

乳癌與心臟病風險，成了壓在無數女性心中的陰影，也讓許多人即使被熱潮紅、失眠、情緒失控與骨質流失折磨，仍選擇忍耐。

不是 WHI 錯了，而是「用錯方式解讀」

蘇怡寧指出，婦女健康倡議研究（WHI）評估的是口服馬雌激素搭配 MPA 的治療方式，屬於較早期、風險較高的合成孕激素配方，那是上一代的荷爾蒙療法。而現今臨床使用的 HRT，在藥物種類、劑量與給藥方式上已大不相同，不能直接用當年的研究結果套用在現在的更年期女性身上。

他也提到，現代 HRT 多使用劑量較低的天然雌激素，並常採經皮給藥方式，孕激素成分也與早期研究時代不同，相關風險評估已有明顯差異。

關鍵翻轉觀念：時間窗假說（Timing Hypothesis）

WHI 之後，醫界重新分析大量資料，逐漸建立起「時間窗假說」的重要觀念：

60 歲以前

停經 10 年內

開始荷爾蒙治療

在這個時間窗內啟動治療，整體風險低、效果好，可有效改善熱潮紅、睡眠障礙、情緒波動與骨質流失，甚至具心血管保護潛力。反之，若在 60 多歲甚至 70 歲才開始，血管早已高度硬化，風險自然升高。問題不在荷爾蒙本身，而是「開始的時間點錯了」。

乳癌風險真的那麼高嗎？

WHI 曾指出乳癌風險上升 26%，但這是相對風險。換算成絕對風險，每 10,000 名女性使用一年，大約多 8 例乳癌病例。更常被忽略的是，WHI 的另一組數據顯示，單獨使用雌激素的女性，乳癌風險不升反降。此外，現代臨床多使用的微粒化天然黃體酮或 dydrogesterone ，這兩種黃體素成分，在多數研究中顯示乳癌風險明顯低於早期使用的合成黃體素MPA。

蘇怡寧醫師也強調，肥胖、飲酒、缺乏運動等生活型態因素，對乳癌風險的影響，往往比荷爾蒙治療本身更大。

被恐慌遮蔽 20 年 再次被看見

在適當族群與時機下，荷爾蒙治療的益處包括：

熱潮紅明顯減少

睡眠品質改善

情緒較穩定

骨質流失減緩、髖部骨折風險下降

陰道乾澀與性生活不適改善

全球指引正式更新：益處大於風險

目前，包括國際更年期學會（IMS）、北美更年期學會（NAMS）、英國 NICE 指引皆一致指出：在 60 歲前、停經 10 年內、沒有禁忌症的女性，更年期荷爾蒙治療的整體益處大於風險。

更重要的是，2025 年，美國 FDA 也宣布修訂荷爾蒙治療的黑框警語，承認當年警示過度保守，未能反映後續二十年的科學證據。這被視為醫界最正式、也最具重量的「翻案」。

更年期並非疾病，而是女性必經的生理轉變；隨著最新國際指引更新，也讓女性能重新檢視有哪些合適的選項。

文 / 楊依嘉、圖 / 巫俊郡

