國際排名第2 國中科學奧林匹亞摘４金２銀

台灣選拔學子參加「第二十二屆國際國中科學奧林匹亞競賽（ＩＪＳＯ）」，傳回捷報共摘四金、二銀和國際第二。（教育部提供）

記者王誌成∕台北報導

台灣選拔學子參加「第二十二屆國際國中科學奧林匹亞競賽（ＩＪＳＯ）」，於台灣時間十二月一日晚間傳回捷報。目前就讀台北市建國高中林鈺洋、潘又睿、桃園市文昌國中蕭睿希、台中一中馬宇辰獲得金牌；建國高中姜翔、高雄高中康睿騰獲得銀牌。六名選手摘下四金二銀，總成績在與會的二十四國中，排名第二，僅次於主辦國俄羅斯。

六名選手都經過選拔及培訓，並由台灣師範大學理學院教授團隊培訓，於十一月二十二日前往俄羅斯參賽，十二月一日頒獎，台灣代表團賽後前往阿拉伯聯合大公國文教參訪，預定於十二月六日搭機返國。針對十六歲學生舉行的國際競賽。台灣自二００四年起組隊參賽，歷年成績都不錯，有十二次國際排名第一。

台灣的教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，在ＩＪＳＯ摘下獎牌的學生，可以保送高中或五專就讀，金牌可獲得新台幣二十萬元獎學金，銀牌可獲得十萬元。