國際接軌 北台灣最耀眼桃園高鐵黃金圈「合陽逸境」打開菁英新視野

圖▲桃園高鐵站前廣場，推升青埔城市價值與機能。(圖/業者提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

青埔的發展，不只是城市的蛻變與躍升，更是一場翻轉競爭力的升級行動，透過高鐵高速串連西部各大城市，青埔正以一座「北台灣國際商務之城」之姿，加速拉升城市願景新高度。全新公開指標個案「合陽逸境」散步即可抵達高鐵核心黃金圈，在瞬息萬變的全球競逐中，以國際商圈、三語教育、藝文綠境三大優勢打造菁英生活的品味座標。

翻轉青埔 桃園高鐵站前 頂級生活圈

隨著桃園高鐵站前規劃「高速鐵路桃園車站特定區開發案」已於今年開工動土，不僅是高鐵沿線規模最大的開發案，更是帶動青埔繁榮發展的經濟新引擎，吸引雙北菁英家庭移居創新聚落；未來誠品獨立大店、原民文創園區、陽光劇場等藝文場館，讓城市因創意而生動；橫山書法公園、桃園市立美術館雙館串連的藝術地景，為青埔增添文化張力；時尚品牌、娛樂商場、國際旅遊級設施交織其中，華泰名品城、IKEA、環球購物中心、Xpark八景島水族館、樂天桃園棒球場、青塘園…青埔早已不是想像中的未來式，而是一個正在運作、持續升值、國際化程度極高的都會平台。

圖▲青埔明星小學三語學區「青園國小」。(圖/業者提供)

高鐵置產學 新世代菁英的行動人生

擁有高鐵站，就是掌握時間的主導權，台灣島內一日行動圈，台灣高鐵與機場捷運在A18站交會；出站散步即可回家，是全球商務人士最嚮往的生活方式。更重要的是，青埔高鐵站串聯的是北台灣高度人才密集的四大科技經濟引擎：南港站–東區軟體園區與國際級會展中心、台北站–雙子星與六鐵共構核心、板橋站–Google園區與新北科技走廊、新竹站–竹科AI與半導體鏈，等於在高鐵生活圈內，匯聚台灣最強科技人才版圖，對於追求高效率、高移動力的科技、金融、管理新貴而言，青埔是最聰明的置產選擇，也是最具有全球市場競爭邏輯的資產價值核心。

青園國小明星學區 國際三語邁向AI新世代

隨著耗資千億桃園機場第三航廈於日前試營運，迎接龐大全球旅客來台，透過機場捷運可快速抵達桃園高鐵站，這座城市不僅擁有發展成熟的都會娛樂購物，更擁有國際接軌完善教育資源，近年吸引許多科技家庭卡位。首推青園國小以「三語＋科技程式」的全球化教育模式，打造STREAM國際學習場域，是家長心中最搶手的明星學區。在這裡安家，不只是選房，而是選擇一個能支撐孩子未來的城市能量，「合陽逸境」正位於這條國際接軌與科技黃金軸線的鑽石位置。

圖▲桃園高鐵A18名宅「合陽逸境」外觀美學3D圖。(圖/業者提供)

A18站逸遊國際上境 菁英的生活高度

當城市快速躍升，真正懂得生活的人，更懂得選擇剛剛好的節奏。由青園國小明星學區啟航，孩子以三語邁向AI新世代；周末至Xpark探索海洋科學、到IKEA追尋北歐生活哲學；漫步青塘園，看湖光綠意療癒身心；在華泰名品城啜飲咖啡、感受國際旅人流動的文化溫度，沿著高鐵散步回家，生活是從繁華到靜謐的自然切換；「合陽逸境」百戶質感社區，享受一場「家 × 旅行 × 藝術 × 國際力」的日常，成就高移動力世代的理想生活。

合陽逸境｜26–37坪國際菁英頂尖御所

