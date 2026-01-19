國際教育交流聯盟與熊本縣 簽署教育交流合作備忘錄

在教育部國教署主任秘書黃瀞儀(左2)及臺北駐福岡經濟文化辦事處經濟文化交流組組長王鴻鳴(右2)見證下，熊本縣教育委員會教育長越猪浩樹(左1)、聯盟執行長國立家齊高中校長陳韻如簽署MOU

訪問熊本市教育委員會，與熊本市教育委員會教育長遠藤洋路(中)及團隊交流

參訪熊本縣立水俁高等學校，該校整合產業專班辦理機械手臂教學課程

我國訪團前往日本熊本縣簽署教育交流合作備忘錄並進行教育考察

為了深化臺灣與日本熊本縣高級中等以下學校的國際教育交流，並拓展雙方在教育領域的實質合作，日本熊本縣教育委員會邀請「臺灣高級中等以下學校國際教育交流聯盟」，於114年底在熊本縣廳完成教育合作備忘錄簽署。

這次備忘錄由聯盟執行長、國立臺南家齊高中校長陳韻如代表聯盟，與熊本縣教育委員會教育長越猪浩樹代表簽署；教育部國教署主任秘書黃瀞儀及臺北駐福岡經濟文化辦事處經濟文化交流組組長王鴻鳴到場見證，為臺日教育交流增添重要里程碑。

廣告 廣告

國教署指出，本次合作以「培養具備在地認同、能放眼國際的全球人才」為核心理念，希望透過校際合作，深化學生對不同文化與社會脈絡的理解。未來雙方將以此合作架構為基礎，逐步拓展學生與教職員交流機會，鼓勵臺灣與熊本縣學校建立姊妹校關係，發展多元、彈性的合作模式，增進國際教育實務經驗。

交流期間，我國代表團亦前往熊本縣多所學校進行實地參訪。近年因台積電進駐熊本，當地學校設立半導體專班，並結合地方產業共同設計課程，著重培養學生專業技術能力與未來就業素養，具體展現教育與產業接軌成果。基於此背景，雙方期盼藉由此次合作，促進高中學生在SDGs環境議題及半導體領域的交流與研究，並鼓勵跨國合作共同發表研究成果，拓展學習深度與國際視野。

從整體交流成果來看，2024至2025年間，臺日教育交流持續熱絡。全國約450所中小學與日本學校進行實體交流，參與師生約2萬5,000人次；另有約200所學校透過線上方式互動，約1萬5,000名學生跨越地域限制共同學習。其中，已有12所臺灣學校與熊本縣學校完成實體交流，另有7所學校展開線上合作。日本為我國締結姊妹校數量最多的國家，累計至少290校，顯示臺日教育夥伴關係深厚、穩固。

國教署進一步說明，熊本縣是繼千葉縣、宮城縣及靜岡縣後，第4個與聯盟簽署教育交流合作備忘錄的日本地方公共團體。此次合作不僅象徵臺日雙方在推動國際教育上的高度共識，也為之後跨校、跨領域合作開啟更多可能。國教署將持續整合資源與合作機制，協助學校鏈結國際，讓學生累積更廣闊的視野，實際參與國際交流，培養具全球素養的未來人才。