國際數位牧民來嘉記者會 百大文化基地小旅行

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局、國發會數位牧民辦公室今5日舉辦「國際數位人才來嘉」文化好嘉、觀光好嘉記者會，近30位來自日本、韓國、歐美國際數位工作者來嘉，並透過Code for Taiwan Summit，與在地青年探討在AI時代下城巿競爭力，文觀局也舉辦百大文化基地小旅行，向國際數位牧民展現最「嘉」魅力。

國發會今年正式啟動數位遊牧政策，從制度環境的優化、人才政策，與地方合作推動，讓台灣成為數位牧民首善之都，繼台南、高雄之後，嘉義縣也擁抱全球遠端工作者，初步規劃以「嘉義文化科技創新基地」為中心，結合太保、朴子等周邊區域，讓數位牧民來嘉有個休閒及工作的地方。

副縣長劉培東、立委蔡易餘、國家發展委會副主委詹方冠、文觀局長徐佩鈴等人參與記者會，與嘉義共同擴大台灣數位牧民版圖，嘉義近年正加速邁向南台灣科技與產業重鎮，2026年台灣燈會也將在嘉義縣舉辦，數位產業發展及文化觀光同步提升。

劉培東表示，數位遊牧國際人才與數位產業習習相關，藉此Code for Taiwan Summit讓這群全球高階數位人才來嘉，應用最新的AI數位科技，與在地青年及新創團隊共同打造具地方特色的數位服務。

記者會以以文化好嘉（+）、觀光好嘉（+）為題，展現嘉義六大百大文化基地方風貌。徐佩鈴說，嘉義是全國唯一擁有三大國家風景區的縣份，有世界級景觀資源及多元在地藝術，藉由這次國際數位人才來嘉，也規劃「百大文化基地小旅行」認識嘉義好山好水、文化特色及美食小吃，打造嘉義成為全球數位牧民最「嘉」遠距工作據點。

此次文化小旅行以阿里山部落之美，規劃優遊吧斯阿里山鄒族文化部落、達邦Mayasvi文化路徑、奮起湖老街、特富野部落等，體驗部落生活及美食。

除記者會外，嘉義文化創新基地結合天衍互動、白鹿動畫新創團隊舉辦別開生面的AI光影派對，AI結合光影光雕、5G 互動應用，呈現嘉義文化觀光，來自各國數位牧民及貴賓體驗嘉義科技與文化多元風貌。

圖：嘉義縣文化觀光局、國發會數位牧民辦公室今5日舉辦「國際數位人才來嘉」文化好嘉、觀光好嘉記者會，近30位來自日本、韓國、歐美國際數位工作者來嘉，並透過Code for Taiwan Summit，與在地青年探討在AI時代下城巿競爭力，文觀局也舉辦百大文化基地小旅行，向國際數位牧民展現最「嘉」魅力。（記者吳瑞興翻攝）