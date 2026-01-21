國際數理奧林匹亞賽頒獎 鄭英耀勉學生勇敢探索未來

2025年國際數理學科奧林匹亞競賽今天(21日)在台師大舉行頒獎典禮，教育部長鄭英耀親自出席頒獎。鄭英耀感謝得獎者的努力，讓世界看到台灣的科學力量。他並勉勵學生們勇敢探索未知，但也要記得保有溫暖跟人文關懷的心，幫助更多人。

針對2025年的10項奧林匹亞競賽(亞太數學、亞洲物理、歐洲女子數學、國際數學、國際物理、國際化學、國際生物、國際資訊、國際地球科學及國際國中科學)，台灣共選出55人次參賽，總計獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，表現優異。

教育部長鄭英耀21日親自頒獎，他表示，每面獎牌都代表獲獎學生在科學探索上的堅持與熱忱，他也感謝指導老師、助教以及家長們在背後的支持，因為大家的努力讓世界看到台灣的科學力量跟貢獻。

鄭英耀也鼓勵這些優秀學生未來要持續深造，勇於面對問題跟找出解決方法，成為改變未來的力量；但也提醒要不忘保有一顆溫暖的心。他說：『(原音)我期許大家在追求卓越的同時，一定要記得、絕對不能忘記，要保持一顆溫暖與人文關懷的心，用科學力量去解決問題，去幫助更多的人，這才是科學家最迷人的地方。』

參加第37屆亞太數學奧林匹亞競賽並獲得銀牌的建中學生許庭誠表示，他感覺出國比賽的重點不在題目，而是在過程中認識各國朋友，同時感受到不同文化的衝擊。他說：『(原音)可能我有注意到他們思考邏輯不太一樣，感覺他們從小接受文化薰陶不太一樣，有些人個性...發現他們好或不好都很開心交友。』

到俄羅斯參加國中科奧比賽的林鈺洋表示，當初覺得題目或許比較難，但沒想到最後還是獲得4面金牌。同隊的隊友蕭睿希則表示，在俄羅斯比賽時晚上要躲防空洞是十分難得的經驗。他說：『(原音)俄羅斯那邊風景不錯，晚上睡覺時候會叫我們起來去躲防空洞，有點錯愕，沒有想到。』

另一位學生姜翔則認為出去比賽雖能見識到各國優秀人才，但感覺還是台灣比較好，因為台灣的資源在各國中數一數二，培訓方法也值得肯定。

參加第36屆國際生物奧林匹亞競賽的北一女學生洪子芩也表示，出去比賽後發現歐洲的選手都很快樂，他也嘗試跟大家一起享受比賽的過程。同時她也鼓勵希望往生物或科學領域發展的女生勇敢選擇，相信自己做得到。 (編輯:柳向華)