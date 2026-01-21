國際斑馬日在這天！來木柵動物園當「視圖老馬」拿好禮

1月31日為國際斑馬日，也因為適逢馬年，台北市立動物園舉辦「尋找斑馬」趣味遊戲，邀請大小朋友來當「識圖老馬」，一窺斑馬秘辛。（圖／台北市立動物園提供）





今年適逢農曆生肖馬年，臺北市立動物園邀請大家趁著馬年來動物園認識馬科動物，1月31日是「國際斑馬日International Zebra Day」，動物園將舉辦「尋找斑馬」趣味遊戲。當天教育駐站將在1月31日週六上午10：30-11：30和下午2：30-3：30於非洲動物區斑馬活動場前，邀請大家從「茫茫馬海」中，以圖卡對照真實的查普曼斑馬，一起了解斑馬們是如何地「斑斑各不同」，從世界上各種斑馬的外觀差異、生態角色到個體特徵，在馬年當個「識『圖』老馬」。完成教育駐站的挑戰，還有機會獲得動物園2026年限定的斑馬日徽章！

廣告 廣告

臺北市立動物園非洲動物區照養的查普曼斑馬(Chapman's Zebra)是平原斑馬(Plains Zebra)的亞種，原始棲息環境在非洲東南部的稀樹草原，有逐水草而居的遷徙習性，隨季節變化追隨草場和水源移動。斑馬以一匹雄馬和數匹雌馬及幼馬組成群體生活，在遷徙季節則會聚集為更大的馬群同時移動。

本月31日為國際斑馬日。（圖／台北市立動物園提供）

平原斑馬整體的生存狀態受國際自然保育聯盟紅色名錄(IUCN Red List)列為近危 (NT)，雖然野外族群數量相對穩定，不過斑馬們的原棲地仍面臨農業土地開發利用、家畜放牧導致的資源競爭、草原退化壓力，以及為了取得毛皮的過度獵捕等威脅。

斑馬最為人所知的特色就是毛皮上黑白相間的條紋，每隻斑馬都有獨一無二的紋路！就像人的長相或指紋一樣，是能夠分辨個體的身體特徵，每隻斑馬的條紋都有所不同，每種斑馬的外觀也各有差異。目前的分類將斑馬分為三種不同物種，除了查普曼斑馬在內的平原斑馬，還有格利威斑馬(Grevy’s Zebra)、山斑馬(Mountain Zebra)，查普曼斑馬有相對較短的耳朵、延伸至腹部的條紋，身上的白色條紋還帶有咖啡色陰影般的色彩。

今年適逢馬年，台北市立動物園將於1月31日國際斑馬日舉行「尋找斑馬」趣味遊戲。（圖／台北市立動物園提供）

動物園在1月31日「國際斑馬日International Zebra Day」舉辦推廣活動，將透過令人眼花撩亂的斑馬圖卡，介紹園內照養的查普曼斑馬，從趣味遊戲分辨查普曼斑馬、格利威斑馬、山斑馬三種斑馬的特徵。1月31日週六10：30-11：30和14：30-15：30，在非洲動物區斑馬活動場等你，可別錯過馬年識馬的難得機會！

【查普曼斑馬小檔案】

分類：馬科 馬屬

英文名：Chapman's Zebra

學名：Equus quagga chapmani

IUCN保育類別：近危 (NT, Near Threatened)

分布：衣索比亞南部到安哥拉中部、南非東部，棲息於草原、稀疏的林地等環境

生態特徵：較粗的白色條紋中會有淺色像陰影般的條紋，以草食為主，也吃嫩葉。

群居動物，由一隻雄斑馬領導4-6隻雌性及牠們的子女生活。

更多東森新聞報導

抓到了！冷血弒親狂砍蔥油餅雙親37刀 啃老兒廖聰賢新莊落網

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

二寶爸給萬元、筆電！捷運廁所7度激戰少女 下場慘了

