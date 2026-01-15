國際新規上路 海運業須強制通報海上貨櫃遺失事件

根據英國航運相關網站表示，隨著國際海事法規更新，自今（二○二六）年一月一日起，凡於海上發生貨櫃落海事件，船舶皆須依法進行通報，此一新制已正式生效，成為國際航運安全與環境保護措施的重要一環。

新規定係國際海事組織（IMO）修訂《國際海上人命安全公約》（SOLAS）及《國際防止船舶污染公約》（MARPOL）後所推動的重要措施之一，目的在於提升航行安全、降低環境風險，尤其是防範載有危險物質的貨櫃對海洋造成衝擊。相關規範也被視為將增加船舶營運成本與法規遵循壓力。

廣告 廣告

依據規定，自二○二六年起凡載運貨櫃之船舶，只要發生貨櫃落海事故，或於航行途中發現有貨櫃在海上漂流，皆須進行通報。

IMO指出，事故發生後，船長應即刻向鄰近船舶、最近沿岸國及船舶所屬的船旗國通報相關細節，後續再由船旗國統一向IMO進行通報。IMO表示，此舉有助於即時發布航安警示，並在貨櫃涉及有害物質時，降低對海洋環境所造成的潛在威脅。近年來，全球已發生多起貨櫃落海事件，引發各界關注。

世界航運理事會（World Shipping Council）最新公布《海上遺失貨櫃報告》顯示，二○二四年全球通報落海的貨櫃數量為五百七十六個，雖較前一年增加，但相較當年全球運輸逾二億五千萬個貨櫃，整體比例仍屬偏低。

報告指出，貨櫃遺失增加，主要與船舶避開紅海、改道繞行好望角有關。該海域天候變化劇烈且難以預測，導致船舶面臨更高風浪風險。南非海事安全局也指出，二○二四年於南部非洲周邊海域遺失的貨櫃接近二百個，約占全球遺失量的三十五％。不過，二○二五年尚未出現類似規模的通報案例，顯示業界已逐步調整航行與作業模式。

在技術與通報細節方面，新規範已納入《SOLAS》第五章「航行安全」，並透過IMO第一○八屆海安委員會決議案MSC.五五○（一○八）正式實施。船長須通報船舶身分、事故發生位置、日期與時間、遺失或發現的貨櫃數量、尺寸與類型，及是否涉及危險品，必要時並須提供編號。

IMO同時發布通告，提供標準通報範本與暫行表格，供各會員國使用。由於事故初期未必能掌握所有資訊，後續得於船舶完成安全檢查後補充通報。若船舶無法通報或已遭棄置，則由營運公司在可行範圍內代為履行通報責任。

除通報制度外，新技術規定也同步上路。凡於二○二六年一月一日後建造、總噸位超過三千噸的貨櫃船與散裝船，皆須加裝電子傾斜儀，以強化船舶穩定性監測。

科技業者也開始投入相關安全應用。去年十二月，Eyesea與EVI Safety Technologies推出人工智慧系統，可即時偵測貨櫃堆疊倒塌情形，協助船公司快速判斷是否發生落海事故及估算遺失數量。

另，航運業者在區域層級也面臨更高合規成本。歐盟已於二○二四年將海運正式納入排放交易制度（EUETS），並規定二○二五年須繳相當於四十％排放量的配額；自二○二六年起，提高至七十％，計算基準為歐盟港口間航程的百分之百排放量，及歐盟與非歐盟港口航程的五十％。自明年起，相關比例將提高至一百％，並納入甲烷與氮氧化物排放。

世界航運理事會指出，每一個落海貨櫃都可能對海洋生態造成影響；海事保險業者Gard亦分享，過往曾因貨櫃落海引發高額海岸清理費用與貨損理賠。

為深入探討貨櫃遺失成因，國際保賠協會聯合會正參與由荷蘭海事研究院主導的「Top Tier」研究計畫。

該計畫於二○二一年啟動，匯集逾四十個相關單位，包括船旗國、航商、驗船機構與設備製造商，並已於去年九月向IMO提交最終報告，提出操作限制、海象條件、裝載與綁固方式、設備強度及檢查制度等關鍵風險因素。