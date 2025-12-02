國際旅客來台數達標有難度！觀光署長談解方

▲根據觀光署最新統計，1至11月國際旅客來台約760萬人次，推估全年約850萬人次。圖為觀光署長陳玉秀。（圖／NOWSNEWS）

[NOWnews今日新聞] 根據交通部觀光署最新統計，今（2025）年1至11月國際旅客來台約760萬人次，推估全年約850萬人次，和原先預估可突破900萬人次有落差，對此，觀光署長陳玉秀表示，提供誘因引客來台旅遊消費，並鎖定「老朋友帶新朋友」的重遊客，但相關方案還在設計中。

為加速擴大吸引國際觀光客，觀光署自112年5月1日起辦理「遊台灣金福氣」抽獎活動，中獎者可獲5000元電子票證消費金或住宿折抵優惠券，提供誘因引客來台旅遊消費，觀光署長陳玉秀也曾表示，今年達到900萬國際旅客沒問題，但截至目前，1至11月國際旅客來台約760萬人次，推估全年僅有850萬人次。

針對無法達標，陳玉秀表示，「金福氣」活動明年仍會續辦，接下來方案目標會針對「重遊客」，也就是曾登記抽獎但未中獎的旅客，希望老朋友能帶新朋友來台灣玩，不過抽獎的資格認定、獎金是否維持5000元等細節問題還有待討論，並另外爭取預算支持。

