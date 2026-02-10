國際旅客來台旅遊 觀光署長：今年超過900萬人次沒問題

〔記者黃宜靜／台北報導〕台灣多元的美景吸引不少觀光客前來旅遊，交通部觀光署長陳玉秀表示，近年來台國際旅客穩定成長，預估今年來台國際旅客「超過900萬是沒有問題」，目標是930、940萬，相當於成長9％。

根據交通部觀光署出入境統計顯示，去年出境1894萬4436人次創歷史新高，熱門目的地前三名是日本、中國、港澳；去年來台旅客則為857萬4547人次，較前年785萬7686人次成長9.1%。

交通部今天舉辦「2026交通部新春記者會」，陳玉秀會後接受媒體聯訪時表示，近年來台國際旅客穩定成長，持續增加國內接待量能是需要持續努力的地方，今年來台國際旅客「超過900萬是沒有問題」，目標930、940萬，相當於成長9％。今年1月國際旅客成長11-12％，2月連假較少，成長率持平。

陳玉秀指出，過去台灣觀光相對仰賴單一客源，近年來觀光署在多元引客方面已有改變，因此歐美旅客增加、菲律賓去年來台旅客也突飛猛進、越南團體客人增加，不只如此，孟買、孟買、紐西蘭及澳洲也有明顯增加，因此台灣進入結構化的改變，需有更多時間進行準備。她舉例，為因應各國語言，觀光署推出多國語言翻譯，如與國家公園署合作進行導覽等。

為刺激平日國旅，觀光署規劃「平日國旅5大補助方案」，包括生日住宿優惠、平日住宿補助最高2晚抵2000元等，原定目標是4月1日上路，但至今相關預算仍卡關；對此，陳玉秀表示，距離立院開議還有1個月時間，目前先將遊戲規則訂好、縮短準備期，希望立法院最晚在3月份完成預算審議，即使延後，也希望國旅補助能在4～6月上路。

交通部今天舉辦「2026交通部新春記者會」。(記者黃宜靜攝)

