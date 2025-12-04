國際旅客租借最友善！高市交通局攜手女神安芝儇 推出YouBike租借教學

即時中心／梁博超報導

高雄近年來「韓團」大型演唱會一場接一場，不但吸引國內粉絲，也讓許多國際旅客把高雄納入必訪清單，12月也將迎來「2025 AAA亞洲明星盛典」。為迎接湧入的各國旅客，高雄市交通局特別推出「外籍旅客YouBike租借教學短影音」，邀請台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars韓籍成員安芝儇親自上陣示範，影片更搭配全英文字幕讓外籍旅客更直觀，輕鬆快速地用YouBike逛高雄，想去哪就去哪。

高市交通局說明，隨著大型國際活動接連在高雄舉辦，外籍旅客對便捷交通需求大幅增加，其中YouBike是短程移動最受歡迎的交通工具之一。

此次影片邀請到人氣啦啦隊員安芝儇演出，高市交通局表示，希望能以最貼近國際旅客的語言、視角與風格，讓國際粉絲在觀賞演唱會或參與活動之餘，一起輕鬆騎上YouBike，玩出屬於自己的高雄路線，享受輕鬆且環保的城市漫遊體驗。

高市交通局表示，希望能以最貼近國際旅客的語言、視角與風格，讓國際粉絲在觀賞演唱會或參與活動之餘，一起輕鬆騎上YouBike，玩出屬於自己的高雄路線。（圖／高雄市交通局提供）

高市交通局指出，在AAA明星盛典期間，預期市區交通需求將比以往更為熱絡，鼓勵外籍旅客多加使用公共運具減少塞車風險；而騎乘YouBike 除了環保、方便，也能讓旅客沿途欣賞城市風景，十分愜意。高雄將持續朝向國際城市邁進，打造更友善、更流暢的交通環境，讓每位旅客都能感受到高雄的熱情與便利。

