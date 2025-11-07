國際旅展開幕人潮爆滿 各家業者火力全開搶商機

生活中心／綜合報導

旅展今天開幕，為了搶攻普發一萬商機，有飯店現場推出片鴨秀，搶人氣，更端出住房、餐飲兩折起，旅行社也拚了，出國旅遊一萬就GO，還有人推出韓國最低只要7900元，就是要把普發一萬的效益放大，搶攻年底消費旺季。

剛出爐的烤鴨，鴨油香氣撲鼻而來，大刀一切有多脆，聽聲音就知道，片好的鴨皮、鴨肉，就能用餅皮，包裹青蔥、黃瓜，還有甜麵醬，吸引民眾大排長龍，也要吃。士林萬麗行銷公關協理喻芝珊：「不管是住房或者餐飲都有兩折起優惠，吃到飽的自助餐廳也有1099的快閃價格，另外的部分還有就是中餐廳，也有烤鴨券的一個部分，烤鴨券是1399的一個價格。」

為了搶攻普發一萬元的商機，飯店、旅行社祭出優惠（圖／民視新聞）

台北遠東行銷公關部總監吳佳穎：「因為像我們的自助餐券也大概有7折起，那在住宿券的部分的話，大概是2折跟去年相比的話，應該會成長到一成。」為了把普發一萬的效益變大，飯店下殺再下殺，旅行社也拚了，雄獅推出"出國一萬就GO"，國內五星飯店，全家出遊也只要一萬。可樂旅遊，韓國最低只要7900，日本兩萬有找，長程的土耳其不用四萬元。旅遊家也來搶攻寒假、過年商機，推出華航包機。

旅展今（７）開幕（圖／民視新聞）

旅遊家旅行社業務部總經理廖恭德：「那我們從一月份開始，華航的部分有一連串的包機，有34套包機一直到過年，大概會有大概10%左右的消費成長。」可樂旅遊副總經理林冠賢：「從7900元起的一個韓國，從首爾、釜山一直到濟州，這個部分應該是會進來很多的量，那另外在長程線的部分，就是剛剛有提到洛杉磯的33888，以及土耳其的38400，這個是最低的一個價格，其實都非常的有感。」在普發一萬加持下，民眾更願意掏錢，也讓年底的消費旺季，變得更火熱。

