國際旅展「舒華遊桃園」 多元體驗、好禮、任務全面開啟

ITF台北國際旅展「舒華遊桃園」，桃園觀光大使葉舒華。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

「二0二五ITF台北國際旅展」於十一月七日至十一月十日在台北南港展覽館一館舉辦，為期四天的旅展，位於4樓的桃園館(N一二五) 結合「桃園觀光大使葉舒華」一同推廣桃園觀光，從大龍門旅遊廊帶到珍珠海岸，從探索北橫到旅遊體驗、桃園美食，每個角落都散發著桃園獨特的風情，活動期間還有機會拿到「桃園觀光大使葉舒華」限量小卡！更有多樣限定優惠、多重好禮及多元DIY體驗等，通通都收錄在桃園館，今年旅展第一站就衝桃園館。

桃園市政府觀光旅遊局七日表示，今年展館規劃別出心裁，不僅融入「桃園觀光大使葉舒華」親自走訪桃園景點的美照，還推出粉絲限定好康，凡於現場購買「桃園台灣好行四線聯票三日券」，即可解鎖「舒華限量小卡」乙張(數量有限，送完為止)！若未拿到小卡的民眾也別灰心，展期間只要到桃園館拍下舒華的背板照片，並完成指定任務，就能參加抽獎，再拚一次機會帶走小卡，粉絲福利超貼心。

ITF台北國際旅展「舒華遊桃園」，多元體驗、多重好禮、全區任務全面開啟。（觀旅局提供）

桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園館內規劃豐富多元的活動，特別是十一月七日舞台活動時間還能與百萬YouTuber「欸你這週要幹嘛」同場互動，學會桃園旅遊與住宿秘笈。現場更安排六大DIY手作體驗，包括桃園觀光工廠的「祥儀機器人夢工廠」太陽能小汽車組裝與「七七巧克力共和國」繽紛甜甜圈創意家、桃園在地美食的「臺灣客家茶文化館」團揉烏龍茶球與「源鮮智慧農場」蔬食料理體驗、親子同樂的「小人國主題樂園」彩繪萬花窗與「渴望會館」手作泰迪熊娃娃，透過互動不僅玩得開心，更能深入了解桃園文化與節慶魅力。同時，館內還有集章闖關活動，邀請大家一起體驗、闖關，順便拿好禮！

桃園市政府觀光旅遊局表示，本次集結多家桃園優質單位共同參展，「食、宿、遊、購、行」五大補給品，一次補好補滿，包括臺灣客家茶文化館、桃園市伴手禮協會、北橫之驛、基拉耳山莊、渴望會館、尊爵大飯店、桃園市民宿發展協會、小人國主題樂園、第一銀行、桃園捷運公司、桃園台灣好行、桃園市觀光發展基金會、桃園市政府風景區管理處等，齊力推出旅展限定優惠與活動。