國際智慧能源週 綠電交易品嘗RE30概念

[Newtalk新聞] 東北季風配合南方水氣北上，大台北今日再度轉回下雨天氣，今天溫度偏涼，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，隨著中高層西風短波波槽逐漸往長江下游移動，配合底層較強東北季風，以及中高層沿著太平洋高壓邊緣自南海北上的水氣，自昨晚開始在南海北部到台灣附近逐漸有雲雨帶建立的情況。他也特別點出未來幾天在南海到菲律賓東南方海面陸續會有熱帶擾動活動的機會，又會有新的熱帶低壓或颱風出現。 吳聖宇指出，這波雨勢除了原本就一直有降雨的北部、宜蘭到花蓮一帶持續降雨之外，中部地區昨晚到今天清晨也陸續開始下起雨來，其中在大台北到宜蘭地區因為是底層東北季風的迎風面，地形的配合搭配上述天氣系統以及水氣增多等等條件，累積的雨量就比較明顯， 吳聖宇提到，今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動，因此今天一整天受到短波槽相關的雲雨帶通過配合底層仍強的東北季風共同影響，中部、北部、東半部都將是有陣雨或短暫陣雨的天氣型態，雨勢沒有特別強，但是降雨的時間較長，尤其是在大台北、宜蘭以及中北部山區一帶，一整天累積下來的雨量應該也不小，不少地方這

新頭殼 ・ 1 天前