國際書展將登場 府院黨發言人推薦書籍談2026期許

（中央社記者葉素萍台北1日電）台北國際書展3日登場，民進黨今天透過社群平台Instagram、Threads發文，邀總統府、行政院、民進黨發言人，各自推薦一本書，作為對2026年的期許，也邀大家一起選書、買書、看書。

總統府發言人郭雅慧推薦「科技造浪者」，她說，這本書沒有把台灣科技故事神話，也不把台灣縮成「晶片」兩個字；相反地，用大量史料鋪陳，把大家帶回60年前最真實的起點，重現從無到有的產業鏈軌跡，恰恰也證明所謂偷走或複製技術的指控是錯誤的。

郭雅慧認為，身為國家執政團隊中的一員，也在日常公務行程中感受並見證著，下一個世代的新護國群山，在黎明崛起前的千錘百鍊、蓄勢待發與眾志成城之路。大家始終能將挑戰轉化為動能，讓更好的台灣和世界穩健前行。

行政院發言人李慧芝推薦「島都之河」，李慧芝認為，「島都之河」不只是水文化書。人們與河川的共生與互動，水文化與水之道，不只在島都、不只在書中，還有更多的河川治理故事，正在這座島嶼上發生中，與時空同步流動，蜿蜒向前。

民進黨發言人李坤城推薦「台灣民主的中年危機」，他說，從1987年解嚴到現在，台灣的民主發展已是38歲的中年人，不過從國會全面改選到政黨輪替，只花了13年，就寫下民主發展的新頁。跳級太快，難免會遇到一些問題，但與其說是「台灣民主的中年危機」，倒不如說中年人更有智慧、更有耐力，自我修復所遇到的問題。

他說，目前台灣的民主危機應該就在立法院，幸而有台灣公民社會自發性集結與行動，展現草根性的民主韌性，與捍衛台灣的堅毅意志，最後結果雖沒有能改變現狀，但相信民主的修復能力，能克服中年危機，畢竟38歲還算年輕。

民進黨發言人吳崢推薦「晶片戰爭」，他說，到了2026年的現在，無論有沒有買股票、有沒有關注相關產業，一定都聽過台積電。台積電作為全球市值前十大公司，也帶動台灣股市成為全球第七。

民進黨發言人韓瑩推薦漫畫「獵人」。韓瑩說，獵人的冒險故事就像政治一般，在前往暗黑大陸的船上，與志同道合的夥伴彼此照護、為共同目標而努力，一起突破關卡。（編輯：謝佳珍）1150201