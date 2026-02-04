國際書展慈濟攤位 職工導覽展現專業

台北國際書展，今天依舊人氣滿滿，不過現場放眼望去，可以看到年輕族群的比例多很多，除了因為閱讀風氣又回來了，政府也祭出文化幣方案，原本只有18歲以下免費入場，現在18到22歲，用文化幣也能免費入場，在展內用文化幣消費還有特別的回饋。而在慈濟人文志業的攤位，大家也是忙得不可開交，可以看到很多的職工在幫忙導覽、介紹書籍，協助講座進行，每個人都各司其職，我們就來看看，這些人文志業職工如何協助書展的運行。

「看看你現在的狀況，跟法華七喻裡頭的內容，哪一個是相對應的。」

廣告 廣告

書和人不斷交會，台北國際書展盛況空前。

「它就好像一個一個故事，把它幻化成 匯聚這麼多菩薩，這麼多有愛心的人，一起來做善事。」

慈濟人文志業的攤位也人潮滿滿，協助參展的職工沒有一刻閒著。

慈濟人文志業平面數位展策 黃若欣：「這兩天真的非常地忙碌，大家都是努力地 ，在工作之餘 盡量抽空，來這邊 來支援展覽。」

慈濟人文志業專案視覺指導 李欣元：「工作內容 主要是以導覽為主，因為我們這一次有設計了，這個法華七喻的心籤。」

維持一個特展，加上20多場講座，需要的人力非常龐大，慈濟人文志業橫跨各部門協力，輪班支援，成就書展。

慈濟人文志業節目內容創作中心副總監 吳郁玟：「我們是在台內就發動一個，大家就是 報名當志工的活動，所以大家自己去填寫，有平面的、有戲劇的部門，有節目的部門 ，甚至於行政的人員，都報名來當志工 來當導覽，每一天大概值班4個小時。」

「(先給載具嗎)，您稍等一下喔。」

放眼望去，年輕族群比往年多的多，那是因為，現在18歲到22歲可以用文化幣免費入場，22歲以下在展內消費文化幣，還能有特殊回饋。

民眾 陳小妹：「哥哥今天拿到他領的文化幣，幫我買了一本漫畫書。」

民眾 楊小弟：「可能因為文化幣，然後增加我們想要，購買書籍的想法。」

不只每個攤位卯足全力留住目光，政府也祭出文化幣方案，要吸引更多人前來台北國際書展，這項空前絕後的閱讀盛事，還在持續進行。

更多 大愛新聞 報導：

與命運握手言和 不做逃兵做大地尖兵

馬年玩創意 慈悲入畫福滿門

