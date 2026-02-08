即時中心／林韋慈報導

今（8）日為台北國際書展最後一天，繼總統賴清德、副總統蕭美琴日前公布書單後，行政院副院長鄭麗君昨日也現身會場選購書籍，並分享自己的購書清單。文化部長李遠也轉發貼文，並向民眾喊話：「剩下今天，要逛要買還來得及！」

鄭麗君表示，昨天下午結束最後一場會議後，便立刻趕往台北國際書展。儘管近期工作行程滿檔，她仍認為書展「一定要來」，並鼓勵民眾把握最後一天到場逛展、買書。她也一口氣分享了自己選購的70多本書單。

本屆台北國際書展以泰國為主題國，展場亮點十足。其中，「讀字公民」（獨立出版聯盟）打造結合遊覽車、檳榔攤與發財車概念的創意攤位「讀字塞車」，成為現場最吸睛的裝置之一。而書展期間，多位國內外作家與文化界人士齊聚交流，大塊文化攤位中，賴清德選購的三本繪本《敵人》（L’ennemi）也成為書商宣傳熱點。而台灣作家吳明益的《三隻腳的食蟹獴與巨人》繪本，也是賴清德與鄭麗君共同選購的書本之一。

《敵人》。（圖／民視新聞）

文字檳榔攤與遊覽車。（圖／民視新聞）

隨著書展進入尾聲，政界、文化界人士以身作則齊力買書，也接力呼籲民眾把握最後機會，到場感受閱讀魅力，為年度書香盛事畫下句點，今日書展時間至晚間8時結束。





原文出處：快新聞／國際書展最後一日！總統買三本《敵人》 鄭麗君、李遠接棒宣傳

