國際書展登場 人權館精選政治受難者文物手稿、系列講座 閱讀深刻生命故事

台北國際書展」登場，新書分享活動結束後，利格拉樂·阿(女烏)於人權館書展展位進行簽書。 圖：國家人權博物館提供

[Newtalk新聞] 「2026 TiBE 台北國際書展」3日於台北世貿一館登場，國家人權博物館以「記人權─記錄/記憶/紀念」為主題參展，帶來精選典藏文物手稿複製展、圖書館藏的政治受難者相關著作，並展售眾多人權主題精選好書及最新的文創商品，書展期間共安排6場講座及繪本創作者駐點簽書活動，邀請觀眾一同前來人權館展位，看見台灣人權記憶的發展歷程。

年度出版盛會2026台北國際書展於在台北世貿一館登場，今年以「閱讀泰精彩」為主題，從視覺、聽覺、嗅覺等多重感官出發，帶來豐富的閱讀體驗。人權館展位規劃「為人權留下的記錄」專區，精選11件館藏的政治受難者文物手稿，依原件尺寸等比例輸出，摘錄金句及藏品詮釋，包括鄒族政治受難者高一生的最後1封家書、散文家陳列在獄中的小說譯稿等，呈現博物館文物從典藏、研究到出版的轉譯歷程，讓民眾近距離感受歷史書寫的重量與溫度，閱讀當中深刻的生命故事。

廣告 廣告

此外，現場也精選近百本圖書館珍藏的政治受難者相關著作、甫開通的線上電子書服務體驗；以及廣受歡迎的人權教育繪本工作坊「畫話：一座島的故事」歷屆學員創作成果展示，共有82個原創故事一齊登場，充分呈現人權議題的多元閱讀路徑。

首場講座「從失語到微光：原住民族白色恐怖的跨世代記憶之路」於3日下午於藍沙龍舉行，由排灣族作家利格拉樂·阿(女烏)（Liglav A-wu）帶來《隱隱微光》這本全新白色恐怖歷史書寫散文集。利格拉樂·阿(女烏)從自身生命經驗出發，展開長達30年對於原住民族政治受難者及其家屬、乃至族群的溫柔觀照。她在尋訪一個個隱身政治案件中的原住民族受難者的過程中，切身感受到威權統治者所實施的「山地治理」遺緒，至今仍未解消。她深切盼望，藉由本書的出版，能讓更多塵封的歷史得以綻現光亮。

人權館將於書展期間舉辦一系列新書講座，從受難者陳欽生前輩的華語回憶錄《謊言．真相》、台灣白色恐怖詩選《暗房與光》，到《我的奶奶，總是聽見奇怪的聲音》與《對白》的人權繪本創作分享，以及由繪本創作者藍蘭與黃一文共同分享「嚴肅題材如何說好故事？談人權繪本的虛實與情感邊界」，帶領讀者看見人權作品的多元與精彩。

此外，人權館邀請《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》林小杯、《園丁的孩子》方一隻、《可是》林春元與蔡雅瑩等人權繪本作者，在人權館C326展位駐點簽書，歡迎民眾把握2月3日至2月8日書展期間，前往人權館展位，一起回顧歷史記憶，找尋屬於自己的聲音與力量。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

首參與台北國際書展 最高檢出書講貪污清吏治護人權

書展預告》戰後政治史料解封 國史館2/4辦台獨聯盟與長老教會史料新書座談

排灣族作家利格拉樂·阿(女烏)於台北國際書展藍沙龍帶來新書《隱隱微光》分享，現場座無虛席。 圖：國家人權博物館提供

利格拉樂·阿(女烏)盼望，藉由此書的出版，能打開原鄉討論白色恐怖記憶的按鍵，讓更多塵封的歷史得以綻現光亮。 圖：國家人權博物館提供