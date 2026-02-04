國際書展首創台灣味展區 展示遊覽車、檳榔攤

一輛遊覽者大剌剌的停在展區，車身外觀大玩諧音梗，寫下「讀字去旅行」，非常吸睛，這是台北國際書展公民書區的一大亮點。

公視記者黃子杰表示，「讀字巴士準備出發，而讀者也要陸續上車，作者將化身車掌先生或車掌小姐，帶領乘客來上一趟閱讀之旅。」

不只來了一輛遊覽車，現場也停放發財車用來舉辦講座，還有閱讀青紅燈，呈現台灣民主發展時刻，從象徵戒嚴時期的紅燈迎來自由跟公共討論的綠燈，就連收銀台也搖身一變成了檳榔攤，裝潢非常接地氣，吸引大小朋友拍照留念。

讀者王小姐認為，「滿接地氣的，我覺得跟他們的風格也滿符合，而且也剛好可以讓更多人去注意到這個攤位。」

讀者高先生表示，「我覺得還滿道地的，就平常路上，就是社會日常。」

公民書區集結獨立出版聯盟、非政府組織和獨立書店，有43個出版單位、超過35組非營利組織，參展規模創下歷年最高，以民眾熟悉的道路塞車呈現濃濃的「台灣感性」，藉由充滿台灣味的展區拉近民眾與公共議題的距離。

獨立出版聯盟秘書長劉霽回應，「我們的書跟議題一般比較小眾，不是那麼大眾的東西，所以比較不容易進入大眾視野，但我們希望藉由這個趣味性讓大家可以主動走進來，發現一些他們平常不會發掘的議題。」

此外，這次國際書展也開設台灣原住民館，展示的每一本書都是耆老，讓原民文化透過文字走進大眾視野。

