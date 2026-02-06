國際書展「人權館新書講座」政治受難者陳欽生述說生命經驗 盼社會記取歷史教訓

政治受難者陳欽生與政大台史所薛化元教授對談，分享他的生命歷程。 圖：國家人權博物館提供

[Newtalk新聞] 2026台北國際書展即將迎來最後兩天的週末展期，國家人權博物館C326展位以「記人權──記錄/記憶/紀念」為主題，展示精選典藏文物手稿複製件、「畫話：一座島的故事」原創繪本小書等精彩內容，深受讀者歡迎。此外，6日於黃沙龍舉辦的新書講座《謊言．真相》，由政治受難者陳欽生與政大台史所教授薛化元進行對談，現場爆滿座無虛席，交流氣氛相當熱絡。

陳欽生為馬來西亞霹靂州怡保人，來台留學時被羅織罪名、構陷入獄長達12年，為白色恐怖政治受難者；現為人權館資深志工，經常協助國際訪賓導覽，並擔任真人圖書館講師，前往各地校園分享生命故事，也常參與人權辦桌、共生音樂節等活動，傳承歷史記憶。《謊言．真相：陳欽生生命故事》是目前最完整呈現陳欽生前輩人生歷程的華語回憶錄。



薛化元教授指出，以陳欽生被指控涉入1970年台南美新處爆炸案為例，可以看見威權時期政府如何製造敘事、連結案件，想辦法「找出關係」；即使後來出獄，也有長達3年時間因為政府不給予身分證而在台灣找不到工作，更無法返回馬來西亞，被迫流浪街頭。

薛化元提及，陳欽生透過不斷述說自己的生命經驗，提醒社會記取歷史教訓，同時也與白色恐怖政治受難者蔡焜霖合作創立人權辦桌活動，讓街友得以溫飽，藉由這些務實的人權實踐來回饋社會。



作者陳欽生表示，他在查閱相關政治檔案時，發現許多未曾真實發生的事情，卻成了指控他涉案的鐵證而遭到逮捕、嚴刑逼供。陳欽生指出，希望這些檔案資料整理、釐清後，未來能有機會出版。他強調，如今公開述說這段生命經歷已不再讓他陷入怨恨、憂愁，反而能夠笑容以對，成了一種完成與釋放。每次分享就像在功德簿上打勾一樣。

陳欽生深切期盼，能有更多人認識這段歷史進而有所警惕，並提醒人跟人之間唯有互相尊重，才能凝聚共同理念，也才會重視人權。他也以「人只要活著就有未來」鼓勵在場讀者，要快樂地活出自己的人生意義。



人權館表示，7日上午10時30分將於黃沙龍舉行「噤聲下的獨白——見證歷史的白色恐怖詩選《暗房與光》」新書講座，傍晚8時半則於紅沙龍進行「人權繪本放映室：《對白》」創作交流，此外，7、8日兩天還有由《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》作者林小杯、《可是》作者林春元與蔡雅瑩帶來的多場駐點簽書活動，歡迎民眾把握書展最後時間，來一場閱讀饗宴。

政治受難者張則周及其夫人閱讀人權館精選典藏手稿(文物原件節錄複製)。 圖：國家人權博物館提供

讀者聽完政治受難者陳欽生講座後，前來人權館展位等候作者簽書。 圖：國家人權博物館提供