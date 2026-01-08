國際書院與先進產學中心動土 臺科大新竹分部再邁進

▲國際書院大樓為地下 1 層、地上 6 層之會館式建築，設有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及可容納約 500 床的師生住宿空間，打造本地學生與國際學生共同生活與研究學習的場域。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣長楊文科今(8)日出席國立臺灣科技大學新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心接續工程」開工動土典禮，他表示，除了之前已啟用的前瞻研發中心外，隨著臺科大新竹分部接續工程開工，竹北校區整體7公頃的校園即將成形，對新竹縣的教育和產業發展有很大的助益，盼如期如質完工，回應鄉親對臺科大的高度期待！

▲先進產學中心規劃為地下 1 層、地上 2 層建築，空間涵蓋實驗室、會議室及研究室等機能，預計將有相關前瞻研究中心或產學單位進駐，進一步擴大產學合作量能，深化研究成果落地與產業應用。

臺科大指出，新竹分部國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程暨先進產學中心新建工程之接續工程，計畫總經費為新臺幣11億元，其中「先進產學中心」預計於2026年底完工，「國際書院大樓」及整體校園公共設施則預計於2028年3月全面完工。

▲新竹縣長楊文科今(8)日出席國立臺灣科技大學新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心接續工程」開工動土典禮。

工程由潘冀聯合建築師事務所負責規劃設計，施工則由春原營造股份有限公司承攬。春原營造為上市公司春源鋼鐵工業股份有限公司之子公司，長期承攬國內外多項重大公共工程，具備豐富工程實績與專業能力。兩棟建築完工後，將與已啟用的前瞻研發中心相互串聯，具體形塑臺科大新竹分部約7公頃校園的整體樣貌，成為科技教育、實務應用的重要基地。

臺灣科技大學校長顏家鈺表示，新竹是台灣科技產業重鎮，匯聚半導體、高科技製造及創新研發能量，為強化多校區發展，臺科大積極與地方政府攜手合作，推動新竹分部建設與產學布局。本次工程除回應校務中長期發展需求，也呼應新竹縣在智慧科技、先進製造及高科技產業聚落的整體發展方向，展現大學與地方政府共同打造創新基地的具體成果。

顏家鈺說，國際書院大樓及先進產學中心的興建，是臺科大全力推動校務發展的重要里程碑，完工後將提供充足空間給在地廠商與校方展開多元產學計畫，與其他學校不同，臺科大特別重視半導體設備實作，並邀請前臺積電技術長楊光磊協助規劃半導體專業研發區域。該區域除提供學生機器操作實務外，更鼓勵拆解與重新組裝設備，並進行材料創新測試，創造獨特的技術人才培育環境。

顏家鈺也提到，國際學生將成為新設施研發主力，目前已有許多來自各國的研究生參與相關計畫。未來，國際學生除了在此接受實作訓練外，也有機會留在臺灣服務當地企業，成為推動產業升級的重要助力。不僅支持國際學生畢業後留臺發展，也歡迎他們返國後進入學界、政界，進一步促進臺灣與世界的科技交流與合作。

先進產學中心規劃為地下1層、地上2層建築，空間涵蓋實驗室、會議室及研究室等機能，未來將由臺科大產學創新學院、工業4.0中心、新穎薄膜材料研究中心等校級單位進駐，進一步擴大產學合作量能，深化研究成果落地與產業應用。

國際書院大樓則為地下1層、地上6層之會館式建築，樓地板面積約1萬平方公尺，設有餐廳、教室、閱覽室、辦公室及可容納約500床的師生住宿空間，打造本地學生與國際學生共同生活與研究學習的場域，培育具國際視野與跨文化溝通能力的專業人才。

整體校園採人車分流的開放式設計，國際書院大樓與先進產學中心位於校園核心區域，共同圍塑具「六角板手」臺科大校徽意象的中軸核心廣場；沿縣政九路兩端亦規劃開放街角廣場，結合景觀綠帶，提供周邊居民休憩空間，實踐校園與社區共融、與地方共好的理念。

楊文科表示，臺科大進駐竹北具有資源整合優勢，尤其在半導體、人工智慧、生物醫學及再生醫療等領域具備研發重鎮地位。這項新建案將有助於推動國際學生交流，並深化產官學研協作，帶動地方科技產業升級，相信有了臺科大，新竹縣科技產業將蓬勃發展，「科技首都」地位更穩固！