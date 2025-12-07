國際會議不能發台灣簡介？鄭明典秀「氣象局」泛黃手冊證實：遭中國抗議全回收

[Newtalk新聞] 一本泛黃的英文簡介，竟有一段遭中國抗議的過往。前中央氣象局長鄭明典今（7）日在臉書發文，秀出一份陳舊的氣象局英文手冊，透露這份文件當年在國際會議發放後，因中國代表抗議而被迫回收。





鄭明典經常用臉書分享氣象資訊，今日則 po 出一本陳舊手冊的照片。鄭明典說明，這份氣象局英文簡介是「我經手過的！」文件。他回憶這份資料的特殊經歷，鄭明典表示，該簡介「曾經在國際會議上發放，然後又被強制回收」，至於回收的原因，鄭明典指出，全是因為「中國代表抗議」。

這份歷經波折的文件後來跟著他回到台灣，鄭明典進一步強調，「它在我行李箱隨我出國，然後又帶回來」，並一直保存至今。不過，面對這份充滿回憶的舊物，鄭明典最後表示因為斷捨離，這份文件「現在，丟入回收桶」。

