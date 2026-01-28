國際期刊肯定！中風復健迎新進展，從拿不穩湯匙到自行進食

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「爸爸以前連湯匙都拿不穩，現在已經可以自己吃完一碗飯了。」對許多中風家庭而言，這樣的改變，是漫長復健過程中最珍貴的希望。

衛生福利部臺北醫院復健科主任葉圜叡表示，為在安全前提下協助病人爭取更多復健可能，團隊持續投入「血管雷射治療（ILIB）」的臨床研究，相關成果已於去年12月正式發表於國際SCI期刊《Lasers in Medical Science》，為中風復健提供具科學實證的新輔助治療選項。

中風病人在度過急性期後，往往仍需面對肢體無力、動作控制不佳、平衡障礙、疲倦感、情緒低落及心血管風險升高等長期挑戰。葉圜叡指出，本次研究採用「雙盲、隨機對照臨床試驗」設計，結果顯示，紅光與藍光血管雷射治療在安全性與功能改善方面皆具有正向效果，不僅展現研究的嚴謹性，也為臨床復健提供更多可行的輔助工具。

血管雷射幫助改善微循環

研究顯示，血管雷射可依不同治療目標進行調整。紅光血管雷射主要作用於細胞粒線體，有助於改善微循環、調節血液黏稠度並降低發炎指標，對於預防二次中風具有潛在助益；藍光血管雷射則透過調節自律神經功能，對病人最在意的動作控制與平衡能力提供支持。

「中風復健不應只有一套固定模式。」葉圜叡表示，臨床上會依病人的年齡、功能狀態與整體風險進行個別化評估，在中風早期先以紅光雷射協助穩定身體狀態，再視恢復情形銜接藍光雷射，強化行走與動作能力。這樣的「個別化組合策略」，已幫助多位原本臥床的病人逐步站起，重新邁出復健的腳步。

復健成效仍需靠病人努力

此外，醫療團隊也觀察到，部分接受血管雷射治療的病人，精神活力與復健意願有所提升。葉圜叡強調，復健成效仍須建立在病人積極參與訓練的基礎上，而輔助治療的角色，是為病人創造更有利的復健條件。

葉圜叡表示，醫療進步的核心在於守護家庭與生活品質。未來臺北醫院將持續以科學證據為基礎，結合臨床經驗與審慎評估，發展安全且具實證基礎的創新輔助治療，陪伴中風病人與家屬走過不容易的復原之路。

