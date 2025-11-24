國際期刊證實了！胖是癌症共同風險 婦產科名醫黃元熙曝光１招救自己

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

全球頂尖醫學期刊《Lancet》（刺胳針）、《NEJM》（新英格蘭醫學期刊）指出，肥胖不只是外型議題，是會全面拉高癌症、心血管、肝腎與代謝疾病的關鍵風險因子。婦產科名醫黃元熙醫師提醒：「胖不是可愛、不是福氣，是全身在發炎的警訊。你以為只是變胖，小心可能已經深陷13種癌症風險。」而「體重」是可改變的危險因子。

國際期刊證實：胖是癌症的共同風險。婦產科名醫黃元熙曝光１招救自己「瘦身吧！維持適當體重」。（圖／翻攝自pixabay網站）

身體的事情永遠不能拖 小心13種癌症不知不覺找上你

黃元熙醫師警告，過去你可能以為「胖一點只是外表問題」，但《Lancet（刺胳針）》與《NEJM（新英格蘭醫學期刊）》的大型研究已經很清楚指出：體脂肪越高，不只心臟病、糖尿病、腎臟病風險上升，至少有 13 種癌症的發生率也會跟著往上爬。

廣告 廣告

與肥胖相關的癌症：

根據世界衛生組織(WHO) 公布，肥胖與至少13種癌症風險上升有關，包括乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌、大腸癌、胰臟癌、肝癌、腎臟癌、膽囊癌、食道癌、甲狀腺癌、骨髓癌、攝護腺癌與腦膜瘤等。

與肥胖相關的疾病：

肥胖對健康的危害不僅限於癌症，更是多重慢性病的根源。代謝相關疾病，如第二型糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝與肝硬化等心血管方面疾病，如冠心病、心衰竭、心律不整、中風等。

另外也增加以下疾病的風險，如睡眠呼吸中止症、關節退化與腰背疼痛、慢性腎病、痛風、胰臟炎、胃食道逆流、多囊性卵巢症候群等。最後，會增加精神方面疾病的風險如憂鬱、焦慮與自尊低落等

肥胖對婦女的危害：

由於女性體內的雌激素部分來自脂肪組織，當體脂過高時，雌激素會異常升高，使月經週期不穩、排卵功能受影響，進而導致不孕或多囊性卵巢症候群（PCOS）。對孕婦而言，肥胖也會增加產科相關併發症的風險，如妊娠糖尿病、子癲前症、以及剖腹產機率增加等。 此外，停經後若體重持續上升，子宮內膜癌與乳癌的風險也顯著增加。

國際期刊證實：胖是癌症的共同風險。婦產科名醫黃元熙曝光１招救自己「瘦身吧！維持適當體重」。（圖／翻攝自pixabay網站）

好消息！不同國際期刊訊息一致 「體重」是可改變的危險因子

黃元熙醫師表示，國際期刊強調，「體重」是可改變的危險因子，肥胖不是單一疾病，而是「一整串問題」的起點。只要從源頭改變，「一整串風險」就能一起往下壓。

從「吃」開始：讓餐桌變成你的抗癌與減重後盾

不需要立刻吃得很完美，只要每週進步一點點，身體就會開始回應。

一、 減少「三大致胖關鍵」

1.少糖：含糖飲料、手搖杯、甜點。

含糖飲料會快速拉高血糖與胰島素，長期下來促進脂肪囤積，增加糖尿病與某些癌症風險。

2.少精製澱粉：白飯、白麵、糕餅。

過多精製澱粉＝變相吃糖，會讓體重、血糖一起往上。

3.少加工肉品與油炸物

二、每餐試著做到「231」口訣

2 份蔬菜、3 份澱粉或水果、1 份優質蛋白質。

三、對酒精說「少一點」甚至「可以不要」

酒精會增加肝癌、口腔癌、食道癌與某些乳癌風險，也會增加熱量、傷肝。

從今天開始少糖、少精製、少油炸，多動一點、多睡一點

黃元熙醫師提醒，肥胖不是外型問題，是身體發出的警報。當國際重量級期刊已經清楚指出至少 13 種癌症與多項慢性病都與體脂過高相關，能做的絕不是等待。健康不能拖、體重能改變。從今天開始少糖、少精製、少油炸，多動一點、多睡一點、多珍惜自己一點，每一個小選擇，都是在為未來的自己降低生病風險。現在，就是最好開始健康時刻。

國際期刊證實：胖是癌症的共同風險。婦產科名醫黃元熙曝光１招救自己「瘦身吧！維持適當體重」。（圖／黃元熙醫師提供）

更多三立新聞網報導

書摘／周子瑜哭了！13歲孤單一人赴韓當練習生發展史催淚曝光惹心疼

獨家／成人平台SWAG證實邀粿粿合作 前男友震驚大喊：萬萬不可以

田海蓉疑將亡夫徐明變標本！網轟最毒婦人心 與于朦朧風波恐成致命一擊

前隊友粿粿偷吃王子！峮峮鬆口全說了 兩人「私下互動」曝光

