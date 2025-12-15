國際木偶展演在福建泉州啟動 海內外木偶表演團隊演繹繽紛偶世界

▲國際木偶展演在福建泉州啟動，世界各地木偶團隊將演出90多場木偶盛宴。

【本報大陸新聞中心報導】最吸引大大小小觀眾一起圍觀的泉州國際木偶展演日前在福建泉州舉行，這項活動是2025年海上絲綢之路國際文化旅遊節系列活動之一，齊聚中外木偶團隊38個、500多名演出人員共同表演，連袂進行了主題為「繽紛偶世界」的木偶戲展演，為大眾上演一場木偶視覺盛宴。

這項「偶戲傳情、海絲共融」國際木偶展演活動，參加泉州國際木偶展演的團隊將分別到劇場、商場、社區、學校、景區、鄉村等40多個場所，競相展演中外木偶藝術。

▲這項活動是2025年海上絲綢之路國際文化旅遊節系列活動之一。

此次本次木偶展演規模創歷屆之最，海內外木偶團體精心安排了演出《繽紛偶世界》、非遺快閃巡遊、中外木偶展演、「掌中春秋、眉間天地」江加走木偶頭雕刻展、閉幕式文藝演出《偶壇氣象新》等，為世界各地的木偶藝術家搭建同台競技的專業平台。

掌中木偶戲、杖頭木偶戲、提線木偶戲等等，都在啟動儀式當天，在泉州古城以創新進街區巡遊快閃的形式巡行，當晚7時30分，近200名中外木偶演員從泉州府文廟廣場出發，途經中山路，直到鐘樓再折返府文廟廣場，參與人員和著木偶藝術的韻律，一路前行一路揮舞，吸引了大量市民遊客駐足觀看，拍照紀念。

▲海內外木偶表演團隊齊聚福建泉州，共同演繹繽紛木偶世界。

「海絲連五洲，偶藝譜和聲」 杖頭木偶戲《一天零一夜》、《勇敢的馬可·波羅》，皮影戲《懲惡揚善小哪吒》、《人魚姑娘》，提線木偶戲《古藝新姿活傀儡》等，一批優秀的木偶大戲在泉州木偶劇院、泉州歌舞劇院、晉江市戲劇中心木偶劇場等上演，這些作品既有經典作品，也有創新精品，代表了國內外木偶藝術的最新成果。

據介紹，本次泉州國際木偶展演規模與規格再創新高，吸引了來自俄羅斯、阿根廷、埃及、荷蘭、葡萄牙、義大利、土耳其、沙烏地阿拉伯，以及我國省內外優秀木偶表演團隊參加展演，活動期間將陸續開展90多場精彩演出。不同國家、不同特色的偶戲藝術將在泉州街頭巷尾爭奇鬥豔，為泉州營造出濃厚的文化藝術氛圍，讓市民和遊客近距離感受中外木偶藝術的魅力。

此次展演在場地佈局上也進行了創新突破，除傳統劇場演出外，在泉州市區主要街道廣場設立眾多展演點，這些街頭展演點打破藝術與生活的界限，讓偶戲藝術走出劇場、走進百姓日常生活，觀眾可以在逛街、遊覽的過程中隨時隨地欣賞到精彩的木偶表演。(照片記者蔡叔涓翻攝)